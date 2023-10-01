Titan Denizaltısı'nın filmi geliyor

OceanGate isimli firmanın Titanik'in enkazına haziran ayında düzenlediği bir gezi, faciayla sonuçlanmasıyla tüm dünyanın gündemine oturmuştu. Enkaza gönderilen "Titan" isimli denizaltı, okyanusun derinliklerinde infilak etmiş ve 5 kişiye mezar olmuştu. MindRiot Entertainment isimli bir firma, olaydan esinlenen bir film için kolları sıvadı. Henüz hakkında çok fazla bilgi bulunmayan film, yaşananları detaylı bir şekilde anlatacak.

