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01 Ekim 2023 Pazar 07:45:00 - Güncelleme:01 Ekim 2023 Pazar 07:45:00

Titan Denizaltısı'nın filmi geliyor

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Titanik'in enkazına haziran ayında düzenlenen bir gezide "Titan" isimli denizaltı, okyanusun derinliklerinde infilak etmiş ve 5 kişiye mezar olmuştu. MindRiot Entertainment isimli firma olaydan esinlenen bir film için kolları sıvadı.

OceanGate isimli firmanın Titanik'in enkazına haziran ayında düzenlediği bir gezi, faciayla sonuçlanmasıyla tüm dünyanın gündemine oturmuştu. Enkaza gönderilen "Titan" isimli denizaltı, okyanusun derinliklerinde infilak etmiş ve 5 kişiye mezar olmuştu. MindRiot Entertainment isimli bir firma, olaydan esinlenen bir film için kolları sıvadı. Henüz hakkında çok fazla bilgi bulunmayan film, yaşananları detaylı bir şekilde anlatacak.

Etiketler : titanik enkaz oceangate titan denizaltı
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