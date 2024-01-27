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27 Ocak 2024 Cumartesi 13:23:00 - Güncelleme:27 Ocak 2024 Cumartesi 13:23:00

Timsahların sevgi dilinden yolcunun kabin görevlisini ısırmasına kadar ocak ayının tuhaf olayları

Kaynak: AA

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Malezya'da beynine çivi saplanan işçinin hayatta kalmasından timsahların sevgi diline kadar "Artık bu kadarı da olmaz" dedirten birçok garip olay, ocak ayının en ilginç haberleri olarak medyada yer aldı.

Hayatında herkes en az bir kere tuhaf bir olayla karşılaşabiliyor ve bunun parçası bazı şansız kişiler, basının "bir numaralı malzemesi" olarak kullanılabiliyor.

Dünya genelinde ocak ayında meydana gelen ilginç olayları derlendi.

40 YILDIR AYNI NUMARALARLA LOTO OYNAYAN ADAM

ABD'nin Massachusetts eyaletindeki sayısal lotoda 40 yıldır aynı numaraları tercih eden Fredric Norian, sonunda 1,74 milyon doların sahibi oldu.

Norian, loto yetkililerine yeni numaralar belirleyeceğini söyledi.

TİMSAHLARIN KENDİLERİNE ÖZGÜ SEVGİ DİLLERİ

Avustralya'da yapılan araştırma, timsahların kendilerine özgü sevgi dillerinin olduğunu ortaya çıkardı.

Araştırmaya göre timsahlar, fiziksel temas veya birlikte zaman geçirme gibi sevgi gösterileri yerine tıslama, hırlama ve suda baloncuk çıkarma gibi hareketler sergiliyor.

YOLCU, UÇUŞ ESNASINDA KABİN GÖREVLİSİNİ ISIRDI

Japonya'dan havalanan yolcu uçağında alkolün etkisi altında olduğu iddia edilen kişi, kabin görevlisini ısırdı.

55 yaşındaki yolcunun uçuş görevlisini ısırmasının ardından uçak, Haneda Havalimanı'na geri döndü.

Yolcu, uyku ilacı aldığını ve olayı hatırlamadığını öne sürdü.

BEYNİNE ÇİVİ SAPLANAN MALEZYALI İŞÇİ HAYATTA KALDI

Malezya'da çivi tabancasıyla sol gözünden beynine çivi saplanan 30 yaşındaki işçi, hastaneye kaldırıldı.

İşçinin hayati organlarının zarar görmediği, sol gözünden frontal lobuna saplanan çivinin ameliyatla alınmasının ardından sadece kısmi görme kaybı yaşadığı bildirildi.

ABD'DE KÖPEK 4 BİN DOLARIN BULUNDUĞU ZARFI YEDİ

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde "Cecil" adındaki köpek, sahiplerinin evde tuttuğu para dolu zarfı yedi.

İçinde 4 bin dolar bulunan zarfın sahipleri, saatlerce Cecil'in banknotları çıkarmasını bekledi.

Banknotları seri numaralarını bulup kurtarmaya çalışan köpeğin sahipleri, parayı bankaya götürüp 3 bin 550 doları geri aldı.

Parayı kabul eden bankanın yetkilileri, bu durumun düşünülenden daha sık meydana geldiğini belirtti.

Etiketler : ocak tuhaf ilginç timsah kabin görevlisi olaylar
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