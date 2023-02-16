Times Meydanı'nda Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için çeşitli mesajlar yayınlandı

Times Meydanı'nda Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için çeşitli mesajlar yayınlandı

ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda, bir dijital panoda "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri anmak için çeşitli mesajlara yer verildi.

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