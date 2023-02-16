Times Meydanı'nda Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için çeşitli mesajlar yayınlandı
Kaynak: AA
ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda, bir dijital panoda "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri anmak için çeşitli mesajlara yer verildi.
ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda, bir dijital panoda "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri anmak için çeşitli mesajlara yer verildi.
Ayrıntılar geliyor...
- Suudi Arabistan "ihtiyaç olduğu müddetçe" Türkiye'ye desteğini sürdürecek
- Zambiyalı Müslümanlar, depremzedeler için 100 bin dolar nakdi yardım topladı
- Sırbistan ve Bosna Hersek'ten deprem bölgelerine yeni yardım tırları gönderildi
- Times Meydanı'nda Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için çeşitli mesajlar yayınlandı
- New York'ta Türklerin yoğun yaşadığı belediyede, depremzedeler için dua programı düzenlendi
- Aşkabat Büyükelçiliğince toplanan 1500 battaniye ile 10 jeneratör afet bölgesine gönderildi