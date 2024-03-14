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TikTok video yüklemeden para kazandıracak
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14 Mart 2024 Perşembe 07:17:00 - Güncelleme:14 Mart 2024 Perşembe 07:17:00

TikTok video yüklemeden para kazandıracak

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TikTok, efekt oluşturarak para kazanmayı sağlayacak yeni programını Türkiye'nin de dahil olduğu 33 ülkeye daha getirdi.

Popüler sosyal medya platformu, "Effect Creator Rewards" isimli yeni bir özelliğini mayıs ayında tanıtmıştı. Bu özellik kullanıcıların efekt oluşturarak para kazanmasını hedefliyordu. Bu efektler, platformun "Effect House" ismini verdiği, artırılmış gerçeklik efektleri yapmaya yardımcı olan aracı yoluyla oluşturulabiliyordu. TikTok programın 33 bölge için daha çıkartıldığını duyurdu. Yeni bögleler arasında Türkiye de yer alıyor.
Etiketler : tiktok para kazanma türkiye
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