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TikTok CEO'sundan ABD'ye rest! Hiç bir yere gitmiyoruz
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24 Nisan 2024 Çarşamba 22:58:00 - Güncelleme:24 Nisan 2024 Çarşamba 22:58:00

TikTok CEO'sundan ABD'ye rest! Hiç bir yere gitmiyoruz

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ABD Başkanı Joe Biden tarafından TikTok'un yasaklanmasını öngören yasanın onaylanmasının ardından TikTok CEO'su Shou Zi Chew, yasayı engellemek için başlatacakları yasal mücadeleyi kazanmayı beklediklerini belirterek, “İçiniz rahat olsun, hiçbir yere gitmiyoruz" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın dünyaca ünlü sosyal medya uygulaması TikTok'un 270 gün içinde ABD'deki varlıklarını başka bir şirkete satmaması durumunda ülkede yasaklanmasını içeren yasayı onaylamasının ardından TikTok CEO'su Shou Zi Chew, açıklamalarda bulundu.

Shou, söz konusu yasayı engellemek için başlatacakları yasal mücadeleyi kazanmayı beklediklerini ifade ederek, "İçiniz rahat olsun, hiçbir yere gitmiyoruz. Gerçekler ve Anayasa bizim tarafımızda ve yine galip gelmeyi umuyoruz" dedi.

Etiketler : Tik tok abd Biden
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