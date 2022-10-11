TİKA'dan talasemi hastalığıyla mücadelede Pakistan'a ekipman desteği

Başkent İslamabad'daki Fatma Cinnah Parkı'nda düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, TİKA İslamabad Koordinatörü Muhsin Balcı, Sundas Vakfı Başkanı emekli Tümamiral Aftab Hüseyin ve davetliler katıldı.

TİKA İslamabad Koordinatörü Muhsin Balcı, yaptığı açıklamada, 1998'de kurulan ve Pakistan genelinde talasemi, hemofili ve diğer kan rahatsızlıklarından muzdarip hastalara ücretsiz hizmet sunan Sundas Vakfının kendilerinden ekipman desteği talebinde bulunduğunu belirtti.

Balcı, Sundas Vakfına "hastalıkla mücadelede kullanılacak 40 sağlık kiti, 1000 üçlü kan torbası, 800 demir şelasyon ilacının" hibe edildiğini söyledi.

Pakistan'da beta talasemi görülme sıklığı yüzde 5-8 arasında değişirken, ülkede 9,8 milyonun üzerinde taşıyıcı olduğu düşünülüyor.

Her yıl yaklaşık 5 bin 250 çocuğa beta talasemi teşhisi konulan Pakistan'da kan nakline bağımlı hasta sayısının yaklaşık 100 bin olduğu tahmin ediliyor.