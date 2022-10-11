VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Assos ve Troya tünelleri ile Kaz Dağları'nı sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkardık"
Kızılcahamam'da otelden düşen Gamze Açar'ın ölümüne ilişkin davada karar
Bakan Kirişci çiğ süt destekleme prim tutarını artırdıklarını duyurdu
DSÖ: Haiti'de 224 şüpheli kolera vakası bulunuyor
TİKA'dan talasemi hastalığıyla mücadelede Pakistan'a ekipman desteği
İstanbul'daki TÜGVA Temsilciliğine yönelik bombalı saldırıya ilişkin iddianame hazırlandı
Milli Savunma Bakanı Akar, Macar mevkidaşı ile telefonda görüştü
Lübnan tezkeresi Meclis'e sunuldu!
16 soruda 'İlk Evim İlk İş Yerim Kampanyası'nın merak edilenleri
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: Eğreti ata binen çabuk iner
20 ve 25 milimetre toplar yerli ve milli üretilecek
Fransa'da akaryakıt istasyonunu 'işgal eden' gençler, benzini belirledikleri fiyattan sattı
İsrail Başbakanı Lapid: İsrail ile Lübnan'ın deniz sınırlarının çizilmesi konusunda anlaşmaya vardık
Yunan panikledi! Tehlikeli sularda yüzüyorlar
Talasemi hastası 3 kardeşin kök hücre mutluluğu
Edirneli ikizler olimpiyatlara hazırlanıyor
Turistleri şaşırtan tekneli yazmacı teyze
50 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor
Heyecanlandıran TOGG açıklaması: Çok ucuz olacak!
Çok sayıda Avrupa ülkesi Türkiye ile temasa geçti
Kamu bankalarının emekli promosyonu belli oldu
Anayasa Mahkemesinden psikolojik taciz iddiasıyla yapılan başvuruda hak ihlali kararı
Cezasızlık algısını ortadan kaldıracak düzenleme için Bilim Komisyonu kuruldu
"Hablemitoğlu suikastının azmettiricisi Fetullah Gülen" tespiti
11 Ekim 2022 Salı 16:33:00 - Güncelleme:11 Ekim 2022 Salı 16:33:00

TİKA'dan talasemi hastalığıyla mücadelede Pakistan'a ekipman desteği

Kaynak: AA

ABONE OL

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), talasemi hastalığıyla mücadelede Pakistan'a ekipman desteği sağladı.

Başkent İslamabad'daki Fatma Cinnah Parkı'nda düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, TİKA İslamabad Koordinatörü Muhsin Balcı, Sundas Vakfı Başkanı emekli Tümamiral Aftab Hüseyin ve davetliler katıldı.

TİKA İslamabad Koordinatörü Muhsin Balcı, yaptığı açıklamada, 1998'de kurulan ve Pakistan genelinde talasemi, hemofili ve diğer kan rahatsızlıklarından muzdarip hastalara ücretsiz hizmet sunan Sundas Vakfının kendilerinden ekipman desteği talebinde bulunduğunu belirtti.

Balcı, Sundas Vakfına "hastalıkla mücadelede kullanılacak 40 sağlık kiti, 1000 üçlü kan torbası, 800 demir şelasyon ilacının" hibe edildiğini söyledi.

Pakistan'da beta talasemi görülme sıklığı yüzde 5-8 arasında değişirken, ülkede 9,8 milyonun üzerinde taşıyıcı olduğu düşünülüyor.

Her yıl yaklaşık 5 bin 250 çocuğa beta talasemi teşhisi konulan Pakistan'da kan nakline bağımlı hasta sayısının yaklaşık 100 bin olduğu tahmin ediliyor.

Etiketler : tika talasemi pakistan
Torunum bana ‘Şenay' diyor

Torunum bana ‘Şenay' diyor
Artık daha cesurum

Artık daha cesurum
Kocaman severim

Kocaman severim
Oyun öncesi çay molası

Oyun öncesi çay molası
Sefo sevdiğim bir arkadaşım

Sefo sevdiğim bir arkadaşım
Birinci yıl kutlaması

Birinci yıl kutlaması
Beşiktaş buluşması

Beşiktaş buluşması
Konyalıları coşturdu

Konyalıları coşturdu
Hakaretten para kazanıyor

Hakaretten para kazanıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX