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22 Şubat 2024 Perşembe 13:53:00 - Güncelleme:22 Şubat 2024 Perşembe 13:53:00

TİKA, Afganistan'da çocuklar için kreş inşa ediyor

Kaynak: AA

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Afganistan'ın başkenti Kabil'de inşa edilecek kreşin temeli atıldı.

TİKA Kabil Ofisi, başkent Kabil'in Mamurin bölgesinde bulunan Bibi Ayşe Sıdıka Dar-ul Ulum'un (İslam Enstitüsü) kadın öğrenci ve eğiticilerinin eğitim hayatını kolaylaştırmak amacıyla çocuklarının vakit geçirebilmesi için okul kampüsünde kreş inşa ediyor.

Kadınların eğitimleri sırasında çocuklarını kreşe bırakıp derslere katılabilmesi hedefleniyor.

Temel atma törenine, TİKA Kabil Ofisi yetkililerinin yanı sıra Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Misyon Şefi ve Maslahatgüzarı Cenk Ünal ile Afganistan Dar-ul Ulumlar Genel Müdürü Abdul Kudüs katıldı.

TİKA Şefkat Eli adı verilen, 1-3 ve 3-6 yaş arası 40 çocuğa hizmet verecek kreşin inşasının 4 ay içinde tamamlanıp teslim edilmesi bekleniyor.

AA muhabirine konuşan TİKA Kabil Ofisi Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan, çocuk ve gençleri hedefleyen projelere önem verdiklerini belirterek, Afganistan'a yönelik TİKA yardımlarının sürdürüleceğini kaydetti.

Afganistan Dar-ul Ulumlar Genel Müdürü Kudüs ise Türkiye'nin her zaman Afganistan'ın yanında olduğunu dile getirerek, özellikle Türk kurumlarından yardım gelmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Kudüs, TİKA ve Türkiye'ye teşekkür etti.

Etiketler : tika afganistan kabil çocuk kreş
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