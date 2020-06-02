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02 Haziran 2020 Salı 07:22:00 - Güncelleme:02 Haziran 2020 Salı 07:22:00

THY Kanada'daki Türkler için Toronto'dan özel sefer düzenleyecek

Kaynak: AA

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Türk Hava Yolları (THY), 4 Haziran Perşembe günü, Kanada'da yaşayan Türk vatandaşlarının tahliyesi amacıyla Toronto'dan özel sefer gerçekleştirecek.

Türkiye'nin Toronto Başkonsolosluğundan yapılan açıklamada, "Koronavirüs salgınının sebebiyet verdiği durum çerçevesinde Kanada'dan ayrılmak isteyen vatandaşlarımızın, THY'nin 4 Haziran 2020 Perşembe günü Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı’ndan yerel saatle 13.35'te hareket edecek THY Toronto-İstanbul özel seferiyle ülkemize dönmeleri mümkün olacaktır. Uçuş münhasıran Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları içindir. Ülkemize dönmek isteyen vatandaşlarımızın yto.info@thy.com e-posta adresine bilgilerini ileterek biletleme işlemlerini THY ile doğrudan tamamlamaları gerekmektedir." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, THY’nin ticari seferlerinin henüz başlamadığı hatırlatılarak, bu uçuşun 21 Mart’ta Türkiye ve Kanada arasında uçuşların askıya alınmasından bu yana düzenlenen üçüncü tahliye seferi olduğu kaydedildi.

THY, ilki 8 Nisan, ikincisi de 22 Nisan'da gerçekleştirilen tahliye seferleri ile Kanada’dan Türkiye’ye toplam 484 Türk vatandaşının intikalini sağlamıştı.

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