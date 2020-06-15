THY, Endonezya'daki Türkler için tahliye uçuşu düzenleyecek

THY, Endonezya'daki Türkler için tahliye uçuşu düzenleyecek

Türkiye’nin Cakarta Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, THY, Endonezya’daki Türk vatandaşları için başkent Cakarta ve Bali’den İstanbul’a özel sefer gerçekleştirecek.

Uçuşta yer alacak yolcuların, Endonezya kuralları gereği, uçuş tarihinden önceki son 3 günde hızlı Kovid-19 tanı testi veya son 7 günde PCR testi yaptırmış olma zorunluluğu bulunuyor.

Öte yandan bilet işlemleri için doğrudan THY Cakarta ve THY Bali ofisleriyle iletişime geçilmesi gerekiyor.