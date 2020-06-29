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29 Haziran 2020 Pazartesi 21:58:00 - Güncelleme:29 Haziran 2020 Pazartesi 21:58:00

The Independent Macron'un Türkiye hakkındaki iftiralarını yazdı: Komik duruma düşüyorsunuz

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The Independent tarafından hazırlanan makalede Macron'un Hafter'e desteğine ve Türkiye'ye atılan iftiralara değinildi. Makalede, "Türkiye'yi suçlayarak komik duruma düşüyorlar" ifadelerine yer verildi.

The Independent, Fransa'nın yıllarca desteklediği ve ilerleyişinde ciddi rol oynadığı Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in, ülkenin batısında yaşadığı büyük yenilgi sonrası rüzgarın tersine döndüğünü ve Fransız yetkililerin Libya politikalarını savunmak için Türkiye'yi suçlayarak "komik duruma" düştüklerini yazdı.

İngiltere merkezli gazetede, Borzou Daragahi tarafından "Fransa'nın Libya'nın Hafter'ine desteği sonunda kötü sonuçlarla karşılaşmaya başladı" başlıklı bir makale kaleme alındı.

FRANSA YILLARCA DESTEKLEDİ

Makalede, Fransa'nın yıllarca desteklediği ve ilerleyişinde ciddi rol oynadığı Hafter'in Libya'nın batısında yaşadığı büyük yenilgi sonrası rüzgarın tersine döndüğü ifade edildi.

Fransa'nın terörle mücadele görüntüsü altında Hafter gibi bir zorbayı desteklemenin doğru yol olduğunu düşündüğü ve bu taktiksel seçeneği bir strateji haline getirdiği aktarılan makalede, Fransız Dışişleri Bakanlığı ve güvenlik birimleri içinde mevcut politikaya dair eleştirel sesler çıkmaya başladığı belirtildi.

Makalede, Birleşik Arap Emirlikleri'ne güvenerek Hafter'e yatırım yapan Fransa'nın Hafter'in yenilgisinin ardından şimdi tek başına kaldığı, yaptığı siyasi ve diplomatik yatırımın faydasını da görmediği vurgulandı.

MACRON'UN TÜRKİYE HAKKINDAKİ İFTİRALARI DA ELE ALINDI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye'ye yönelik asılsız ithamlarına değinilen makalede, "Fransız yetkililer, Libya politikalarını savunmak için Türkiye'yi suçlayarak komik duruma düşüyorlar." ifadelerine yer verildi.

Makalede, Libya konusunda uzman bir danışmanın, "Fransa, Hafter'i o kadar uzun bir zamandır destekliyor ki şimdi nasıl geri adım atacağını bilmiyor. Hatalarını görmek yerine tüm sorunlardan dolayı Türkiye'yi suçlamak daha kolay geliyor." şeklindeki değerlendirmesi de aktarıldı.

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