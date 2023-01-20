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20 Ocak 2023 Cuma 11:23:00 - Güncelleme:20 Ocak 2023 Cuma 11:23:00

The Hill: ABD'nin gücünü sınırlayacak ülke Türkiye

Kaynak: TRT Haber

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Türkiye'nin küresel bir aktör olarak dış politikada izlediği yol dünyanın gündeminde. Amerikan gazetesi The Hill, "Türkiye ikilemi, ABD'nin gücünü sınırlayan ülke" başlıklı bir analiz haber yayımladı. Ankara'nın bağımsız, reel bir politika izleyen ve sorunlara çözümler getiren önemli bir küresel aktör olduğuna vurgu yapıldı.

Haberde, Türkiye'den ABD'nin gücünü sınırlayan ülke olarak bahsedildi.

"Türkiye, giderek çok kutuplu hale gelen bir dünyada ABD'nin gücünün sınırlarını kabul etme ihtiyacının iyi bir örneğidir" denildi.

Washington'a Ankara ile ilişkileri güçlendirmesi çağrısı yapıldı.

"Türkiye'yi saf dışı bırakılması gereken bir müttefik olarak görmek yerine, stratejik empati yapılması gerekiyor. Ankara'nın çıkarlarını, olayları nasıl gördüğünü anlayın" denildi.

Libya, Suriye ve Dağlık Karabağ'da gidişatı değiştirecek hamleler

Analizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bağımsız reel politikalarından bahsedildi.

Libya, Suriye ve Dağlık Karabağ'da gidişatı değiştirecek hamleler yaptığı belirtildi.

Avrasya, İslam ve Türk dünyasının kavşağında yer alan Türkiye'nin Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya ve Kafkaslar'da sahip olduğu nüfuza da dikkat çekildi.

Analizde Ankara'nın Rusya ve İran ile ekonomik ve jeopolitik bağları bulunduğu da vurgulandı.

Bosna'dan Katar'a kadar birçok ülkede askeri veya barışı koruma kuvvetlerinin konuşlandırıldığı anlatıldı.

Etiketler : cumhurbaşkanı erdoğan abd türkiye
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