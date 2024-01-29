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Texas'ın Meksika sınırına aldığı önlemler, ABD'ye geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri durduramadı
29 Ocak 2024 Pazartesi 09:00:00 - Güncelleme:29 Ocak 2024 Pazartesi 09:00:00

Texas'ın Meksika sınırına aldığı önlemler, ABD'ye geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri durduramadı

Kaynak: AA

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ABD'nin Texas eyaletinde alınan sıkı güvenlik tedbirleri, Meksika tarafından gelen düzensiz göçmenlerin sınırı geçmesini engelleyemedi.

Meksika-Texas sınırını teşkil eden Rio Grande nehrinin sığ bölgelerinden yürüyerek geçen bir grup düzensiz göçmen, dikenli tellere ve sınır devriyelerine rağmen ABD topraklarına geçmeyi başardı.

Düzensiz göçmenler, Texas ulusal muhafızlarının güçlendirdiği dikenli telleri aşmak ve önlerindeki son engeli de geçip iltica etmek için büyük çaba ortaya koydu.

Yanlarında bir de küçük çocuk bulunan ve bazı bölgelerde üst üste 7 sıra çekilmiş olan dikenli telleri aşmakta zorlanan 4 kişilik grup, bir süre sonra bitkin düştü.

Düzensiz göçmenlerin ABD'ye geçmek için en çok tercih ettiği Eagle Pass sınır kapısının Meksika kanadında ise araçlarla bazı düzensiz göçmenlerin nehir kenarına bırakıldığı görüldü.

Teksas tarafında da ulusal muhafızların güçlendirdiği tel örgülere ek olarak, sınır polisi Eagle Pass'tan komşu kentlere kadar kilometrelerce uzanan bir hattaki kontrol noktalarına nöbet tutarken, gün boyu helikopterlerle devriye turları yapıldı.

Tüm bu önlemlere rağmen, düzensiz göçmenlerin ABD'ye sığınma isteklerinin önüne set çekilemedi.

BİDEN HÜKÜMETİ İLE TEKSAS VALİSİ ABBOT ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK

Teksas Valisi Greg Abbott, Biden yönetimini, sınır güvenliği konusunda yeterli önlem almamakla suçlayarak, düzensiz göçmenlerin ABD'ye geçmek için çoğunlukla tercih ettiği Eagle Pass kentindeki sınır bölgesine yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda dikenli tel çekilmesini emretmişti.

Biden yönetimi de sınır güvenliğinin federal hükümetin yetkisi içinde olduğunu belirterek, dikenli tellerin kaldırılması için ABD Yüksek Mahkemesine başvurmuştu.

Yüksek Mahkeme, Meksika sınırının Rio Grande Nehri boyunca çekilen dikenli tellerin kaldırılmasına hükmetmiş ancak Teksas Valisi Abbot'un bu karara uymayacağını açıklaması üzerine Biden hükümeti ile arasındaki anlaşmazlık tırmanmıştı.

Teksas Ulusal Muhafızları, mahkeme kararına rağmen 23 Ocak'ta ABD sınır devriyesinin işini yapmasına izin vermemiş, dikenli telleri yerleştirmeye devam etmiş, 25 Cumhuriyetçi eyaletin valileri de ortak bildiriyle Teksas'ın yanında olduklarını açıklamıştı.

Etiketler : abd meksika texas sınır düzensiz göçmen
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