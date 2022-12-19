Tesla hisseleri, Musk'ın Twitter yöneticiliğini bırakma anketi ardından yükseldi
Kaynak: AA
Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ın, Twitter'daki üst yöneticilik (CEO) görevinden istifa edip etmeme konusunda başlattığı ankete katılanların yarısından fazlasının Twitter yöneticiliğini bırakmasını istemesi sonrası Tesla hisseleri yükselişe geçti.
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisseleri, borsa açılışından kısa bir süre sonra yüzde 3'e kadar artarak 154,74 dolardan işlem gördü.
Tesla hisseleri, Musk'ın Twitter'ı devralma işlemlerinin tamamlandığı ekim ayından bu yana yaklaşık yüzde 30 değer kaybetmişti.
Tesla hissedarları, Twitter'ın Musk için dikkat dağıtıcı bir unsur haline geldiğine inanıyor ve Tesla'daki görevlerine odaklanamadığından endişe duyuyordu.
Elon Musk, dün Twitter'daki CEO'luk görevinden istifa edip etmeme konusunda bir anket başlatmış ve çıkan sonucu kabul edeceğini belirtmişti.
Musk'ın anketinde 17 milyon 500 binden fazla kişi oy kullanmıştı. Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 57,5'i Musk'ın ayrılması, 42,5'i ise devam etmesi yönünde tercihini ortaya koymuştu.
- Rusya Başbakan Yardımcısı Novak'tan Avrupa'nın doğal gazdaki tavan fiyat uygulamasına tepki
- NATO'dan Türkiye ve Yunanistan'a dayanışma çağrısı!
- Rusya ve BM tahıl anlaşmasıyla ilgili yarın toplantı yapılacak
- Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya-Ukrayna arasında 10 aydır süren savaşta Ukrayna'da sağlık hizmetlerine yönelik 700'den fazla saldırı gerçekleştirildiğini duyur
- Japonya'da nükleer reaktör 40 yıl şartına rağmen faaliyetine devam edecek
- Yunanistan'da casus skandalı: Ordu mensupları da dinlendi