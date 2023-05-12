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Tesla Çin'deki 1,1 milyon aracını yazılım hataları nedeniyle geri çağıracak
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12 Mayıs 2023 Cuma 22:05:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2023 Cuma 22:05:00

Tesla Çin'deki 1,1 milyon aracını yazılım hataları nedeniyle geri çağıracak

Kaynak: AA

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ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla'nın, Çin'de satılan 1,1 milyon elektrikli otomobili, hızlanma ve fren sistemlerini etkileyen yazılım hataları nedeniyle geri çağıracağı duyuruldu.

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresinden yapılan açıklamaya göre, araçlarda gaz pedalına uzun süre derin basıldığında uyarı verilmesini ve sürücünün yenilemeli fren sistemine geçmesini engelleyen yazılım hataları tespit edildi.

Çarpışma riski yaratabilecek bu hatalar nedeniyle, ithal "Model X", "Model S" ve "Model 3" ile şirketin Şanghay şehrindeki fabrikasında Ocak 2019 ile Nisan 2023 arasında üretilen "Model 3" ve "Model Y" marka araçlar, düzeltmeler için 29 Mayıs'tan itibaren geri çağrılacak.

Şirket, hataları kablosuz yazılım güncellemeleriyle düzeltecek.

Etiketler : çin devlet piyasa düzenlem abd tesla
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