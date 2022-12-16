ABD'den PKK/PYD'ye açık destek

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16 Aralık 2022 Cuma 07:23:00 - Güncelleme:16 Aralık 2022 Cuma 07:23:00

Teröre açık destek... ABD, PKK/PYD'yi silaha boğmaya devam ediyor

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ABD Senatosu 858 milyar dolarlık savunma bütçe tasarısını onayladı. Bütçe tasarısında Irak ve Suriye'de terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında terör örgütü PKK/YPG dahil ABD ortaklarına verilmek üzere 502 milyon 926 bin dolar fon belirlendi.

ABD'nin 2023 mali yılı savunma bütçesini de içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısı Senatoda oy çokluğuyla kabul edildi.

Geçen hafta ABD Temsilciler Meclisinde 80'e karşı 350'ye oyla kabul edilen savunma bütçe tasarısı ABD Başkanı Joe Biden'ın onayına gönderilmek üzere Senatoda da oylandı.

817 milyar doları Savunma Bakanlığı, 30 milyar doları Enerji Bakanlığı bünyesindeki nükleer harcamalar olmak üzere 2023 mali yılı için toplam 858 milyar dolar bütçe öngören tasarı Senatoda 11'e karşı 83 oyla kabul edildi.

Yasa tasarısında, asker maaşlarının yüzde 4,6 artırılması, Pentagon'un taktik olmayan araç filolarını sıfır emisyonlu araçlara dönüştürmesinin yanı sıra Tayvan'a 2027'ye kadar 10 milyar dolarlık askeri yardım sağlanması öngörülüyor.

Tasarıda, Ukrayna ile ilgili olarak, Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimini finanse etmek için 800 milyon dolar, ABD'nin Avrupa'daki askeri operasyonlarını desteklemek için de 6 milyar dolardan fazla fon ayrıldı.

Savunma bütçe tasarısında ayrıca Irak ve Suriye'de terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında PKK/YPG dahil ABD ortaklarına verilmek üzere 502 milyon 926 bin dolar fon belirlendi.

Pentagon'un, Irak için istediği 358 milyon 15 bin doların 35 milyon 811 doları gerekçesiz görülerek tasarıdan çıkarılmıştı.

Suriye'de ise terör örgütü PKK/YPG'nin de faydalandığı 183 milyon 677 bin dolarlık talebin 18 milyon 368 bin doları gerekçesiz görülmüştü ancak örgütün de faydalandığı fon için 165 milyon 309 bin dolara tasarıda onay verildi.

Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışını kısıtlayıcı şarta bağlayan Temsilciler Meclisince tasarıya eklenen değişiklikler tasarının son halinden çıkarılmıştı.

ABD Başkanı Biden'ın tasarıyı en kısa sürede imzalaması bekleniyor.

Etiketler : ABD PKK/YPG Suriye F-16 savaş uçakları
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