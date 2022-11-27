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27 Kasım 2022 Pazar 11:39:00 - Güncelleme:27 Kasım 2022 Pazar 11:39:00

Terör yandaşlarından Berlin'de gösteri

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Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye'de bulunan terör yuvalarına operasyon düzenlerken Avrupa'da da terör örgütü PKK yandaşları sokaklara döküldü.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak ve Suriye'de bulunan terör yuvalarına operasyon düzenledi, kara harekatı için ise geri sayıma başlandı. Avrupa'da ise terör örgütü PKK yandaşları sokaklara döküldü.

PKK elebaşlarının talimatının ardından Avrupa ülkelerinde yürüyüşler başladı. Bu ülkelerden biri de Almanya oldu.

Berlin'de örgüt paçavralarını taşıyarak yürüyen terör sempatizanları Türkiye aleyhinde sloganlar attı, sis bombalarıyla gösteri düzenledi. Alman polisi bazı örgüt sempatizanlarını gözaltına aldı.

Etiketler : türk silahlı kuvvetleri terör pkk berlin
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