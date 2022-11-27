Terör yandaşlarından Berlin'de gösteri

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak ve Suriye'de bulunan terör yuvalarına operasyon düzenledi, kara harekatı için ise geri sayıma başlandı. Avrupa'da ise terör örgütü PKK yandaşları sokaklara döküldü.

PKK elebaşlarının talimatının ardından Avrupa ülkelerinde yürüyüşler başladı. Bu ülkelerden biri de Almanya oldu.

Berlin'de örgüt paçavralarını taşıyarak yürüyen terör sempatizanları Türkiye aleyhinde sloganlar attı, sis bombalarıyla gösteri düzenledi. Alman polisi bazı örgüt sempatizanlarını gözaltına aldı.