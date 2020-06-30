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30 Haziran 2020 Salı 08:21:00 - Güncelleme:30 Haziran 2020 Salı 08:21:00

Terör örgütüne verdirilen ağır darbeler sonrası araya mesafe koyan AB ülkeleri, koronayla yeniden 'Dost' oldu

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Terör örgütü PKK/YPG operasyonları sebebiyle Türkiye'ye mesafe koyan AB ülkeleri, virüsle mücadeledeki aktif performans ve başarısı ile tıbbi yardımlarından dolayı daha önce rafa kaldırdığı Dostluk Grubunu Türkiye ile yeniden kurdu.

Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesindeki başarı ve birçok ülkeye yaptığı tıbbî yardımlar, tüm dünya ülkeleri tarafından takdir toplarken Avrupa Birliği (AB) ilişkileri açısından da pozitif bir etki oluşturdu.

Avrupa Parlamentosu’nun (AP), Türkiye aleyhine terörle mücadele operasyonlarından dolayı aldığı kararlardan sonra faaliyetlerine son verilen AB-Türkiye Dostluk Grubu, yeniden kuruldu. Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Emrah Karayel, Türkiye’nin AB’ye katılım müzakere sürecine ivme kazandırmak için ilk defa 2009’da AP çatısı altında kurulan AP-Türkiye Dostları Grubu’nun 2017’ye kadar faaliyet gösterdiğini hatırlattı.

Karayel, tekrar kurulacak AB-Türkiye Dostluk Grubu sayesinde Türk ve Avrupa halkları arasında sosyal ve kültürel alışverişi teşvik edecek ortak projelerle bağların daha da kuvvetleneceğini belirtti. Karayel, grubun yabancı düşmanlığı ve İslamofobik eğilimlerle mücadelede önemli bir platform olacağını bildirdi.

Başkanlığını Polonyalı parlamenter Ryszard Czarnecki’nin yapacağı grup, AB nezdinde Türkiye lehine lobi faaliyetlerinde bulunacak.

"TÜRKİYE BÖLGESEL GÜÇ"

AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Cevdet Yılmaz da pandemi sürecinde AB nezdinde pek çok görüşme yapıldığını, TBMM-AP Karma Parlamento Komisyonu toplantısında korona sonrası dönem, bölge ve dünyadaki gelişmelerle Türkiye-AB arasındaki ilişkilerin ele alındığını söyledi. Salgınla birlikte Türkiye’nin dünyadaki algısında ciddi değişiklik olduğuna dikkat çeken Yılmaz “Bunu açıkça görebiliyoruz. Türkiye’nin sağlık altyapısı ve vatandaşın hizmete ulaşımda sıkıntı yaşamamasını fark ettiler. Yapılan yardımlar da bunu destekledi” dedi.

AB’DE HAVA DEĞİŞİYOR

Cevdet Yılmaz, salgınla mücadelede Türkiye’nin gösterdiği başarının, AB ile ilişkiler açısından Türkiye lehine olumlu bir hava oluşturduğunu kaydetti. Pek çok ülkede ekonomi çarkları dururken Türkiye’nin üretimi sürdürmesinin pozitif bir algı oluşturduğunu ifade eden Yılmaz, bazı üretim zincirlerinin Türkiye’ye kaymasının da mümkün olabileceğini belirtti. Öte yandan, AP Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor da aynı toplantıda “Türkiye’nin bölgesel bir güç olduğu” tespitini yaptı.

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