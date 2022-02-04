Terör örgütü yandaşları camilere saldırdı

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04 Şubat 2022 Cuma 00:05:00 - Güncelleme:04 Şubat 2022 Cuma 00:05:00

Terör örgütü yandaşları Viyana'da camilere saldırdı

Kaynak: AA

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Avusturya'nın başkenti Viyana'da, terör örgütü PKK yandaşları, Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) Merkez Camisi'nin ardından 16. bölgede bulunan bir başka camiye daha saldırdı.

ATİB'in merkez binasının giriş katındaki camları kırarak fiziki zarar veren terör yandaşları, 16. bölgedeki Ebubekir Camii'nin geçici ibadethanesinin dış duvarına da terör örgütünün propagandasını içeren yazılar yazdı.

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Regaip Kandili'nin kutlandığı bir gecede iki camiye yönelik düzenlenen saldırılara ilişkin açıklama yapmak zorunda kalmaktan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Ceyhun, "İbadethanelere saldıracak kadar 'alçalan' saldırganların video görüntüleri yetkililere verildi. Beklentimiz hızla yakalanıp adalete teslim edilmeleri. Vatandaşlarımız merak etmesinler, yetkililer ile temas halinde, gerektiğinde iş birliği yaparak gereken adımları atmaktayız." diye konuştu.

Avusturya'da toplumun huzurunu bozmaya yönelik bu tür saldırılara karşı yetkili makamlarla her tülü iş birliğini yapmaya hazır olduklarını kaydeden Ceyhun, olayların takipçisi olacaklarını aktardı.

AVUSTURYALI YETKİLİLERDEN SALDIRILARA KINAMA

Bu arada, Entegrasyon Bakanı Susanne Raab ve çeşitli siyasi parti temsilcilerinden, saldırılara ilişkin kınama mesajları paylaşıldı.

Raab, saldırının en şiddetli şekilde kınanması gerektiğini belirterek, ibadet özgürlüğünün önemine işaret etti.

İktidardaki Yeşiller Partisi Entegrasyon Sözcüsü Faika El-Negashi de ATİB'e yönelik saldırıyı sert bir şekilde kınadığını belirterek, saldırının ibadet özgürlüğünün yanı sıra demokrasiye yapıldığını vurguladı.

Etiketler : viyana cami saldırısı terör örgütü pkk
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