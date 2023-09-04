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04 Eylül 2023 Pazartesi 16:30:00 - Güncelleme:04 Eylül 2023 Pazartesi 16:30:00

Terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Abyad'a saldırısında 1 sivil öldü, 2 sivil yaralandı

Kaynak: AA

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Suriye'nin kuzeydoğusunda Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılan Tel Abyad ilçesine, terör örgütü PKK/YPG'nin düzenlediği saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı.

Rakka'nın kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG, işgalindeki Ayn İsa beldesinden, Tel Abyad'ın güneyindeki Salihiye köyüne karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 1 sivil yaşamını yitirdi, 2 sivil yaralandı.

Tel Abyad ilçesi Ekim 2019'da Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'yla PKK/YPG'den temizlenmişti.

Barış Pınarı Harekatı bölgesine sık sık sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li teröristler, bölgedeki sivillerin evlerini de roket saldırılarıyla hedef alıyor.

Etiketler : terör örgütü pkk ypg saldırı
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