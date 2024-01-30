Terör örgütü PKK/YPG'den kaçış: Zorla silah altına alınmamak için sığındılar

Terör örgütü PKK/YPG'den kaçarak SMO bölgelerine sığınan Hasan Cemmo, "Örgüt beni silah altına almak için her gün evime kağıt gönderiyordu. Örgüte katılmamak için yaşadığım Münbiç'in Hazavne Mahallesi'ni terk etmeye mecbur kaldım." değerlendirmesinde bulundu.
Terör örgütü PKK/YPG'den kaçış... Zorla silah altına alınmamak için SMO'ya sığındılar
Kaynak: AA
Suriye'de Terör örgütü PKK/YPG'nin zorla silah altına alma uygulamasından kaçan Arap gençleri Suriye Milli Ordusu (SMO) bölgelerine sığınıyor.
Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki bölgelerde yaşayan Arap gençleri, örgütün zorla silah altına alma uygulamasından kaçarak Suriye Milli Ordusu (SMO) kontrolündeki bölgelere sığınıyor.
Suriye Geçici Hükümetine bağlı Savunma Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Haseke ve Rakka illeri ile Halep'in Münbiç ilçesinde yaşayan binlerce Arap gencinin, örgütün zorla silah altına alma uygulamasından kaçarak SMO'nun hakimiyetindeki bölgelere sığındığı belirtildi.
Açıklamada, "Örgüt zorla silah altına alma uygulamasını insan unsuru eksikliğini kapatmak ve işgalindeki bölgelerde demografik yapıyı değiştirmek için kullanıyor." ifadeleri kullanıldı.
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