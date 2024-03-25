VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"8 Temmuz 2024 haftasında Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'yı uzaya göndereceğiz"
Gazze'de ölü sayısı 32 bin 333'e yükseldi
"Mesele Erdoğan değil, mesele Türkiye'dir"
28 Şubat zihniyeti bitmiyor! Başörtülü kadınlar için haddini aşan sözler: Öcü öcü dolaşmasınlar
Yavaş'ın adrese teslim ihaleleri deşifre oldu
"İstihdamda artışların sürmesini bekliyoruz"
25 Mart 2024 Pazartesi 14:30:00 - Güncelleme:25 Mart 2024 Pazartesi 14:30:00

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de kadrosuna katmak için bir kız çocuğu daha kaçırdı

Kaynak: AA

ABONE OL

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin Halep ilinde işgal ettiği Aynularab ilçesinden 15 yaşındaki kız çocuğunu silahlı kadrosuna katmak için kaçırdı.

Muhalif Kürt grup "Bağımsız Kürt Rabıtası" Sözcüsü Redor el-Ahmed, AA muhabirine, Halep'in Aynularab ilçesinden 15 yaşındaki F.A.İ'nin, PKK/YPG'li teröristlerce kaçırıldığını söyledi.

Ahmed, terör örgütünün, kaçırdığı çocukların aileleriyle iletişim kurmalarını engellediğini belirtti.

PKK/YPG, kaçırdığı veya alıkoyduğu çocuklar ile gençleri, silahlı eğitim için sözde eğitim kamplarına götürüyor.

Terör örgütü, 10 Mart'ta da Halep ilinde işgal ettiği Münbiç ilçesinden 14 yaşındaki kız çocuğunu silahlı kadrosuna katmak için kaçırmıştı.

2022'DE 1200'DEN FAZLA ÇOCUĞU KAÇIRARAK SİLAHLI KADROSUNA KATTI

Birleşmiş Milletler (BM) 2022'ye ilişkin "Yıllık Silahlı Çatışmalarda Çocuklar" raporunda, terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı SDG ve YPG'nin, 2022'de 1200'den fazla çocuğu kaçırarak savaşmaya zorladığı açıklanmıştı.

Raporda, PKK'nın Suriye kolu SDG'nin 637 çocuğu, PKK/YPG ve SDG'ye bağlı yapılanmaların 633 çocuğu silahlı kadrosuna kattığı kaydedilmişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, rapordaki değerlendirmesinde, "Çocukların HPG/PKK tarafından asker olarak kullanılmasından son derece endişeliyim. Onları, çocukları asker olarak ve farklı amaçlar için kullanmayı sonlandırmaya ve saflarındaki tüm çocukları serbest bırakmaya davet ediyorum." ifadesini kullanmıştı.

Etiketler : terör örgütü pkk ypg suriye kız çocuğu
Lara: Festivallere en çok ben çıkıyorum

Lara: Festivallere en çok ben çıkıyorum
Teoman'dan evlilik açıklaması

Teoman'dan evlilik açıklaması
Taş Kağıt Makas bu kez ağlattı… Rıza'nın sözleri yürekleri yaktı

Taş Kağıt Makas bu kez ağlattı… Rıza'nın sözleri yürekleri yaktı
Yalı Çapkın dizisinin fragmanı Demet Akalın'ı kızdırdı

Yalı Çapkın dizisinin fragmanı Demet Akalın'ı kızdırdı
Hande Erçel, Ortadoğu'nun Kylie'si oluyor

Hande Erçel, Ortadoğu'nun Kylie'si oluyor
Mauritius'ta tatilde

Mauritius'ta tatilde
İtalya'da bize hayranlar

İtalya'da bize hayranlar
Kerem annesi Fahriye Evcen ile gezmede

Kerem annesi Fahriye Evcen ile gezmede
Hırsız damat istemem

Hırsız damat istemem

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX