VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
8. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali sona erdi
Çorum - Ankara arası 1,5 saate inecek
2023-ALES/3 Pazar günü yapılacak
Başkan Erdoğan Almanya'ya ulaştı: Gündem Gazze
AFAD açıkladı! Ege Denizi'nde korkutan deprem
Güney Kore, Kore Savaşı'nda ölen 25 Çinli askerin naaş kalıntılarını iade edecek
17 Kasım 2023 Cuma 15:32:00 - Güncelleme:17 Kasım 2023 Cuma 15:32:00

Terör örgütü PKK/YPG, saflarına katmak için Halep'te 13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD destekli terör örgütü PKK/YPG, Halep ilinde işgalinde tuttuğu Şeyh Maksut Mahallesi'nde 13 yaşındaki kız çocuğunu zorla kaçırarak alıkoydu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre PKK/YPG, saflarında savaştırmak için Suriye'de işgal ettiği bölgelerdeki çocukları ailelerinden koparmayı sürdürüyor.

PKK/YPG, Halep ilindeki Şeyh Maksut Mahallesi'nde E.A.A'yı (13) zorla kaçırarak silahlı eğitim için sözde eğitim kampına götürdü.

Terör örgütü, alıkoyduğu çocukların aileleriyle iletişim kurmalarına izin vermiyor.

PKK/YPG'nin çocukları zorla silah altına aldığını uluslararası kuruluşlar da belgeliyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ, 2022'DE 1200 ÇOCUĞU ZORLA KAÇIRARAK SAFLARINA KATTI

Birleşmiş Milletler (BM), Ocak-Aralık 2022 dönemine ilişkin "Yıllık Silahlı Çatışmalarda Çocuklar" raporunda terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı SDG ve YPG'nin, 2022'de 1200'den fazla çocuğu "asker" olarak kullandığını açıklamıştı.

Raporda PKK'nın Suriye kolu SDG'nin 637 çocuğu, PKK/YPG ve SDG'ye bağlı yapılanmaların 633 çocuğu saflarına kattığı kaydedilmişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, rapordaki değerlendirmesinde, "Çocukların HPG/PKK tarafından asker olarak kullanılmasından son derece endişeliyim. Onları, çocukları asker olarak ve farklı amaçlar için kullanmayı sonlandırmaya ve saflarındaki tüm çocukları serbest bırakmaya davet ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

BM ile PKK/YPG elebaşılarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin arasında Haziran 2019'da "(Örgüt bünyesindeki) çocukların serbest bırakılması ve silahlı çatışmalarda kullanılmaması" konulu metnin imzalanmasına ve uluslararası kurallara rağmen terör örgütü, söz konusu faaliyetlerini sürdürüyor.

Etiketler : terör örgütü pkk ypg kız çocuğu
Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan gözaltına alındı

Nihal Candan ve kardeşi Bahar Candan gözaltına alındı
‘Kadın Hikayeleri' sahneye taşınıyor

‘Kadın Hikayeleri' sahneye taşınıyor
En büyük pişmanlığını açıkladı

En büyük pişmanlığını açıkladı
Hayali komedi filminde oynamak

Hayali komedi filminde oynamak
Sahnede aşka geldi: Hadiseli kapanış

Sahnede aşka geldi: Hadiseli kapanış
Bu kez aşk için pres yapıyor

Bu kez aşk için pres yapıyor
Yeni yaşında evlenecek

Yeni yaşında evlenecek
Avrupa'nın tozunu attı

Avrupa'nın tozunu attı
Alina'dan Serenay'a veto

Alina'dan Serenay'a veto

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX