VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Azerbaycan tezkeresi TBMM'de
Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Gazze için ateşkes çağrılarına destek vermedi
"Cari dengede iyileşmenin devamını bekliyoruz"
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
Terör örgütü PKK/YPG saflarına katmak için Halep'te 13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdı
FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
13 Kasım 2023 Pazartesi 15:23:00 - Güncelleme:13 Kasım 2023 Pazartesi 15:23:00

Terör örgütü PKK/YPG saflarına katmak için Halep'te 13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD destekli terör örgütü PKK/YPG, Halep ilinde işgalinde tuttuğu Şeyh Maksut Mahallesi'nde 13 yaşındaki kız çocuğunu zorla kaçırarak alıkoydu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre PKK/YPG, saflarında savaştırmak için Suriye'de işgal ettiği bölgelerdeki çocukları ailelerinden koparmayı sürdürüyor.

PKK/YPG, Halep ilindeki Şeyh Maksut Mahallesi'nde S.Ş.M'yi (13) zorla kaçırarak silahlı eğitim için sözde eğitim kampına götürdü.

Terör örgütü, alıkoyduğu çocukların aileleriyle iletişim kurmalarına izin vermiyor.

PKK/YPG'nin çocukları zorla silah altına aldığını uluslararası kuruluşlar da belgeliyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ, 2022'DE 1200 ÇOCUĞU ZORLA KAÇIRARAK SAFLARINA KATTI

Birleşmiş Milletler (BM), Ocak-Aralık 2022 dönemine ilişkin "Yıllık Silahlı Çatışmalarda Çocuklar" raporunda terör örgütü PKK ile Suriye uzantısı SDG ve YPG'nin, 2022'de 1200'den fazla çocuğu "asker" olarak kullandığını açıklamıştı.

Raporda PKK'nın Suriye kolu SDG'nin 637 çocuğu, PKK/YPG ve SDG'ye bağlı yapılanmaların 633 çocuğu saflarına kattığı kaydedilmişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, rapordaki değerlendirmesinde, "Çocukların HPG/PKK tarafından asker olarak kullanılmasından son derece endişeliyim. Onları, çocukları asker olarak ve farklı amaçlar için kullanmayı sonlandırmaya ve saflarındaki tüm çocukları serbest bırakmaya davet ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

BM ile PKK/YPG elebaşılarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin arasında Haziran 2019'da "(Örgüt bünyesindeki) çocukların serbest bırakılması ve silahlı çatışmalarda kullanılmaması" konulu metnin imzalanmasına ve uluslararası kurallara rağmen terör örgütü, söz konusu faaliyetlerini sürdürüyor.

Etiketler : terör örgütü pkk ypg
Hastalığından bahsetti

Hastalığından bahsetti
Aşçılığa merak sardı

Aşçılığa merak sardı
‘Kadın Hikayeleri' sahneye taşınıyor

‘Kadın Hikayeleri' sahneye taşınıyor
Rolü için 16 kilo verdi

Rolü için 16 kilo verdi
Süperstar sahne kostümü ile göz kamaştırdı

Süperstar sahne kostümü ile göz kamaştırdı
Özge Ulusoy'dan 41 yaşa yeni imaj

Özge Ulusoy'dan 41 yaşa yeni imaj
Düğün hazırlıkları başladı

Düğün hazırlıkları başladı
Sahnede aşka geldi: Hadiseli kapanış

Sahnede aşka geldi: Hadiseli kapanış
50 milyon mutluluğu

50 milyon mutluluğu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX