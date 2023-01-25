Terör örgütü PKK/YPG, Haseke'de 58 genci zorla silahlı kadrosuna kattı
Kaynak: AA
Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin kuzeydoğusunda işgalinde tuttuğu Haseke ilinde son bir haftada çoğu Arap 58 genci zorla silah altına aldı.
PKK/YPG, işgalindeki Haseke'de Arap gençleri alıkoyarak zorla silahlı kadrosuna katma uygulamasını son bir haftada artırdı.
PKK/YPG'li teröristlerin köy girişleri ve ilçelerde kurduğu sözde mobil yol kontrol noktalarında Malikiyye (Derik) ilçesinde 18, Rumeylan ilçesinde 3, Kahtaniyye beldesinde 9, Gul Ağa köyünde 26, Kale köyünde 2 toplam 58 genci alıkoydu.
Teröristler, alıkoydukları gençleri Haseke'nin Malikiyye ilçesine bağlı Han el-Cebel köyündeki sözde eğitim kampına götürüyor.
PKK/YPG'li teröristler, işgal ettiği Rakka ve Deyrizor illerinde de benzer uygulamalara başvuruyor.
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