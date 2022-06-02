VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Suriye'nin kuzeyinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Kripto parada yeni bir vurgun!
İsrail güçleri Filistinlilere ait bir evi yıktı
'Adamlar' bilim kurgu ve gerilim sevenlerle buluşacak
Doğal gaz ithalatı martta yüzde 6,6 arttı
İhracatta mayıs rekoru!
Avustralya'da gaz arzında sorun büyüyor
Bolu'da kadın belediye meclis üyesi Çınar hakkında 30 gün koruma kararı verildi
DSÖ, dünyada 550 maymun çiçeği vakası bulunduğunu açıkladı
Terör örgütü PKK yandaşları Londra'da yürüyüş düzenledi
ABD Hazine Bakanı Yellen: Enflasyonun seyri konusunda yanıldım
ABD, Küba'ya uyguladığı tüm uçuş yasaklarını kaldırdı
Borsa güne yükselişle başladı
Hollywood oyuncusu Johnny Depp, eski eşinden 15 milyon dolar tazminat kazandı
THY'den 'PCR test raporu' açıklaması
Emekli olmak isteyen milyonları ilgilendiriyor! 3600 ek göstergede detaylar belli oldu
25 ülkeye yeni büyükelçi atandı!
Füzeleri 15 saniyede tespit ediyor!
Almanya'da 'beyin ölümü gerçekleşti' dediler: Türkiye sahip çıktı
NATO'ya üye olmak isteyen Finlandiya'dan Türkiye'ye mesaj
Hiç diyet yapmadım
Özel hazırlık
Oğuz Aral adını yaşatacak
Çok aşığım!
02 Haziran 2022 Perşembe 10:26:00 - Güncelleme:02 Haziran 2022 Perşembe 10:26:00

Terör örgütü PKK yandaşları Londra'da yürüyüş düzenledi

Kaynak: AA

ABONE OL

Terör örgütü PKK yandaşları, İngiltere'nin başkenti Londra'da yürüyüş düzenledi.

Londra'nın Islington metro istasyonunda başlayan yürüyüşe, yaklaşık 50 PKK yandaşının katıldığı görüldü.

PKK'nın sözde gençlik hareketlerince organize edilen yürüyüşte, terör örgütüyle bağlantılı sözde dernek ve grupları simgeleyen bez parçaları taşındı.

Londra'nın merkezindeki Leicester Meydanı'nda biten yürüyüşte, terör ele başı Abdullah Öcalan'ın posterlerinin taşındığı da görüldü.

Terör örgütü yandaşlarına, güvenlik önlemleri kapsamında Londra polisinin de eşlik ettiği görüldü

Daha önce polis müdahale etmişti

İngiltere'de Yargıtay, 2018 yılında Londra'da düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nı protesto gösterileri sırasında PKK'yı simgeleyen bez parçalarını taşıyan kişilere verilen cezaları onamıştı.

26 Ocak'taki kararda 2000 tarihli Terörle Mücadele Yasası'nın 13. maddesi uyarınca bir kişinin halka açık yerde, bir eşyayı bu kişinin yasaklanmış bir örgütün üyesi veya destekçisi olduğu yönünde makul şüphe oluşturacak şekilde taşımasının suç olduğu belirtilmişti. Ayrıca terör örgütü simgelerini taşımanın ifade özgürlüğüyle bağdaşmadığı vurgulanmıştı.

Bu karardan yaklaşık 3 ay sonra PKK yandaşlarının Londra'da düzenlediği ve terör örgütünü simgeleyen bez parçalarının bulunduğu 2 ayrı gösteriye polis müdahale etmişti.

Etiketler : Londra PKK Leicester Meydanı Abdullah Öcalan
2. sezona devam kararı

2. sezona devam kararı
Tolga'yı arayıp tebrik ettim

Tolga'yı arayıp tebrik ettim
Tatil için Antalya'dalar

Tatil için Antalya'dalar
Kliniğe yatıyor

Kliniğe yatıyor
Hastaneden sahneye

Hastaneden sahneye
İyileşiyorum

İyileşiyorum
Defileye 2 ayda hazırlandı

Defileye 2 ayda hazırlandı
Öğretmenlikten müziğe yatay geçiş

Öğretmenlikten müziğe yatay geçiş
Sette sürpriz kutlama

Sette sürpriz kutlama

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX