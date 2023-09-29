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29 Eylül 2023 Cuma 18:03:00 - Güncelleme:29 Eylül 2023 Cuma 18:03:00

Terör örgütü Eş-Şebab'ın silah tedarikçisi yakalandı

Kaynak: AA

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Eş-Şebab'ın uluslararası silah tedarikçisi Somali'de yakalandı. 28 yaşındaki Kamal'in bir süredir güvenlik güçlerince takip edildiği ve kısa sürede mahkemeye çıkarılacağı açıklandı.

Eş-Şebab terör örgütüne yurt dışından silah ve askeri mühimmat temin etmekle suçlanan Sakaria Kamal isimli örgüt üyesinin Somali'de yakalandığı bildirildi.

Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı (NISA) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Eş-Şebab'ın üst düzey ismine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonla "Saki" kod adlı Sakaria Kamal isimli örgütün üst düzey üyesi yakalandı.

28 yaşındaki Kamal'in bir süredir güvenlik güçlerince takip edildiği ve kısa sürede mahkemeye çıkarılacağı açıklandı.

Kamal, örgüte yurt dışından silah ve askeri mühimmat temin etmekle suçlanıyor.

Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkede sık sık saldırılar düzenleyen Eş-Şebab ile kapsamlı mücadele kararı almıştı.

Etiketler : somali eş-şebab yakalama
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