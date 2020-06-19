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19 Haziran 2020 Cuma 17:40:00 - Güncelleme:19 Haziran 2020 Cuma 17:40:00

Terör devleti İsrail'in askerleri 10 Filistinliyi yaraladı

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İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek isteyen göstericilere müdahale ederek 10 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladı.

Filistin Halk Direniş Komiteleri Kefr Kaddum Beldesi Koordinatörü Murad Iştivi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistinlilerin, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek için gösteri düzenlediğini belirtti.

Iştivi, İsrail güçlerinin göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandığını, Filistinlilerin ise askerlere taşla karşılık verdiğin anlattı.

İsrail askerlerinin kullandığı plastik mermilerle 10 Filistinlinin yaralandığını kaydeden Iştivi, çok sayıda göstericinin ise atılan göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini aktardı.

Nablus'un Kefr Kaddum beldesi başta olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde her cuma, Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı gösteriler düzenleniyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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