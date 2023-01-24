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24 Ocak 2023 Salı 07:30:00 - Güncelleme:24 Ocak 2023 Salı 07:30:00

Termometreler eksi 53 dereceyi gösterdi! 54 yılın en soğuk günü

Kaynak: AA

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Çin'in kuzeyindeki Mohe'de sıfırın altında 53 dereceyle son 54 yılın en soğuk günü yaşandı.

Çin'in kuzeyindeki Heilongjiang bölgesine bağlı Mohe kentinde son 54 yılın en soğuk günü, hava sıcaklığının sıfırın altında 53 dereceye düşmesiyle yaşandı.

BBC'nin haberine göre, ülkenin kuzeyinde, Rusya ile sınırında yer alan Mohe'de hava sıcaklığı 22 Ocak yerel saatle 07.00'de sıfırın altında 53 derece ölçüldü.

Bu, Mohe'de sıcaklığın sıfırın altında 52,3 derece ölçüldüğü 1969'dan bu yana en soğuk hava olarak kayda geçti.

Çin'in en soğuk bölgesi olarak gösterilen ve ülkenin Kuzey Kutbu olarak anılan Mohe'de kış mevsimi genelde 8 ay sürüyor.

Ülkenin kış turizm merkezlerinden olan Mohe, yıl boyunca turistleri ağırlıyor.

Etiketler : Çin Heilongjiang bölgesi Mohe kenti
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