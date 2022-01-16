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16 Ocak 2022 Pazar 11:30:00 - Güncelleme:16 Ocak 2022 Pazar 11:30:00

Tepkiler çığ gibi! Johnson her cuma parti vermiş

Kaynak: Hürriyet

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yeni bir skandalı daha ortaya çıktı. İngiliz basınına göre, başbakanlık personeli neredeyse her cuma akşamı ofiste eğlence düzenlediği belirtildi.

Halkın sıkı Koronavirüs kurallarına uymak zorunda olduğu bir dönemde ofisinde Parti yapmakla eleştirilen İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yeni bir skandalı daha ortaya çıktı. İngiliz Mirror gazetesi, daha önce basına sızan iki partinin nadiren olmadığını, yasaklar boyunca neredeyse her cuma yapıldığını yazdı. Gazeteye göre Johnson, toplanma yasağına rahmen başbakanlık personelini "rahatlamaları için" eğlenmeleri yönünde teşvik etti, bu toplantılara çoğu kez de bizzat katıldı.

MİNİ BUZDOLABI SATIN ALDILAR

Hatta bu etkinlikler o kadar olağan hale geldi ki, personel beyaz şarap ve biralarını soğuk tutmak için 142 sterline (yaklaşık 2630 TL) 34 şişe kapasiteli mini bir buzdolabı bile aldı. Gazeteye konuşan kaynaklar, personelin birden fazla kez içki stoğu yapmak için civardaki bir markete bavullarla gittiğini söyledi. "Wine-time Fridays" (Şaraplı cumalar) olarak adlandırılan cuma akşamı eğlenceleri aslında başbakanlık personelinin yıllardır sürdürdüğü bir gelenek. Ancak her cuma 16.00-19.00 saatleri arasında yapılan bu etkinliğe ortalama 50 kişi katılırken, karantina dönemi kapalı mekânlarda buluşmalar en fazla 2 kişi ile sınırlandırılmıştı.

KRALİÇE'DEN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Mirror'a konuşan bir kaynak, geçen yıl hayatını kaybeden Prens Philip'in 17 Nisan'daki cenaze töreninden bir gece önceki partide, Başbakanlık personelinin aşırı sarhoş olduğu söyledi. Eşini kaybeden Kraliçe'nin Korona önlemleri nedeniyle tek başına yas tutmak zorunda kaldığı gün yapılan eğlence büyük tepki çekmiş, Başbakan Boris Johnson önceki gün Kraliçe Elizabeth'ten özür dilemişti.

JOHNSON'A HALK DESTEĞİ DİBİ GÖRDÜ

Göreve geldiği günden beri tartışmaların odağında olan Boris Johnson'a halk desteği dip seviyeye geriledi. "YouGov" tarafından yapılan ankete göre, İngilizlerin yüzde 72'si Başbakan hakkında olumsuz görüş beyan etti.

Etiketler : Koronavirüs kuralları Wine-time Fridays Boris Johnson
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