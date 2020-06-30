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30 Haziran 2020 Salı 11:02:00 - Güncelleme:30 Haziran 2020 Salı 11:02:00

Telefon görüşmeleri ortaya çıktı! Trump, Erdoğan'a karşı gardını düşürdü

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Araştırmacı gazeteci Carl Bernstein, ABD Başkanı Donald Trump'ın, dünya liderleriyle gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinin detaylarını paylaştı.

Amerikalı araştırmacı gazeteci ve yazar Carl Bernstein, ABD Başkanı Donald Trump'ın, dünya liderleriyle gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinin detaylarını paylaştı.

Paylaşılan görüşmelerde, Trump'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı konuşmalarda güçsüz kaldığı belirtildi.

TRUMP, ERDOĞAN'A TAVİZLER VERDİ

Bernstein; Başkan Trump'ın, yabancı devlet başkanlarıyla gerçekleştirdiği yüzlerce telefon görüşmesindeki ciddi meselelerin tartışılmasında sürekli olarak hazırlıksız yakalandığını, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gibi güçlü liderlere tavizler verdiğini söyledi.

CNN International'de yer alan habere göre, Trump'ın, yabancı liderlerle yaptığı görüşmelerde sık sık "hayal dünyasında yaşadığı" ifade edildi.

ERDOĞAN, HAFTADA İKİ KEZ BEYAZ SARAY'I ARIYOR

Haberde, ABD Başkanı ile en çok özel telefon görüşmesi gerçekleştiren liderin Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğu belitilirken, Erdoğan'ın bazen Beyaz Saray'ı haftada iki kez aradığı, doğrudan Trump'a bağlandığı kaydedildi ve şu ifadelere yer verildi:

BUSH VE OBAMA'YA AĞIR ELEŞTİRİ

"Trump, Putin ve Erdoğan ile yaptığı konuşmalarda eski başkanlar George W. Bush ve Barack Obama'yı eleştirmekten büyük zevk aldı. Bush ve Obama için 'Onlar bir b.k bilmiyor' dedi.

ERDOĞAN, TRUMP'A SÜREKLİ BASKI UYGULADI

Ulusal Güvenlik Danışmanları H.R. McMaster ve John Bolton ile Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly, Erdoğan ile Trump'ın görüşmelerinin sıklığından rahatsız olurdu çünkü Erdoğan, Trump'a bazı politikalarında ödün vermesi konusunda devamlı olarak baskı uygulardı. Erdoğan, Trump'a ulaşmak için Ulusal Güvenlik Konseyi protokollerini ve prosedürlerini atlardı."

ABD BAŞKANI'NA NE ZAMAN ULAŞACAĞINI BİLİYORDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD Başkanı'na ne zaman ulaşacağını bildiğini ve Beyaz Saray yetkililerinin Türkiye'nin Washington'daki istihbarat servisinin Trump'ın programı ve nerede bulunduğuna dair Erdoğan'a bilgi verdiği konusunda ikna olduğu kaydedildi.

TRUMP, ERDOĞAN'A KARŞI GARDINI DÜŞÜRDÜ

Bazı durumlarda Erdoğan'ın Trump'a golf sahasında ulaştığı ve iki ismin uzun süre konuştuğu bildirildi. ABD Başkanı Trump'ın Suriye ve Ortadoğu hakkında iyi bilgilendirilmediği, Erdoğan ile konuşurken sık sık gardını düşürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Konuyla ilgili olarak, "Erdoğan bu durumu avantaja çevirdi." ifadesi kullanıldı. Öte yandan, haberde ABD'nin Suriye'den çıkma kararının arkasında Erdoğan'ın Trump ile yaptığı konuşmanın etkili olduğuna dikkat çekildi.

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