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17 Mart 2024 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:17 Mart 2024 Pazar 09:00:00

Tel Aviv'de binlerce kişi Netanyahu'ya istifa çağrısı yaptı

Kaynak: AA

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İsrail'de Başbakan Netanyahu karşıtı protesto dalgası büyüyor. Tel Aviv'de yine on binlerce İsrailli biraraya geldi. Netanyahu'ya istifa çağrısı yaptı. İsrail polisi ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemelerine karşı protestolarda sembolleşen, polislerin demir bariyerlerle kapattığı Kaplan Caddesi'nde binlerce protestocu akşam saatlerinde bir araya geldi.

Protestonun başladığı Kaplan Caddesi'nde kurulan platformda aktivistler hükümeti eleştiren konuşmalar yaparken protestocular da Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı.

"Netanyahu'yu devir", "Seçimler hemen" sloganları atan protestocular, "Bizim hükümetimiz değilsiniz" pankartının arkasında kortej halinde meydana doğru düdükler çalarak yürüdü.

Yael isimli protestocu, Netanyahu'nun istifasını çok istediğini belirterek "Onun hayatımdan çıkmasını istiyorum. İsrail'i yok ettiğini düşünüyorum, uzun süredir İsrail'i yok ediyor." dedi.

İsrail polisinin, çok sayıda birlik ve demir bariyerlerle kapattığı meydanda, göstericiler bariyerleri tekmeledi.

Protestocuları engellemeye çalışırken güç kullanan polis, çok sayıda protestocuyu gözaltına aldı.

İsrail'de Netanyahu hükümeti karşıtı dalga çığ gibi büyüyor. Son haftalarda hükümet karşıtı gruplar erken seçim talebiyle protestolarını sıklaştırdı.

SAVUNMA BAKANLIĞININ ÖNÜNDE ATEŞ YAKTILAR

Yürüyüşlerine devam eden protestocular, Savunma Bakanlığının önünde büyük bir ateş yaktı.

Yangın söndürme tüpleriyle ateşe müdahale etmeye çalışan polis, tamamen sönmeyen ateşi ayakkabılarıyla söndürdü.

Savunma Bakanlığının önünde polisin müdahale ettiği protestocular, yürüyüşlerine devam ederek Tel Aviv'in merkezindeki Ayalon Otoyolu'nda kuzeye giden trafiği kapattı.

Atlı polislerin de müdahalesinin ardından otoyol yaklaşık yarım saat sonra yeniden trafiğe açıldı. Polis protestocuları çembere alarak yolları kapatmalarına engel oldu.

İSRAİLLİ ESİR YAKINLARI DA PROTESTO DÜZENLEDİ

Savunma Bakanlığı binasının diğer tarafında ise Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları protesto düzenledi.

Esirlerin bir önce salıverilmesi konusunda hükümete çağrı yapılan gösteride Almanya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Steffen Seibert ve Fransa'nın Tel Aviv Büyükelçisi Frederic Journes konuşma yaptı.

Gösterilerde konuşan eski Başbakan ve ana muhalefet lideri Yair Lapid, esirleri evlerine geri getirecek bir anlaşmayı bedeli ne olursa olsun destekleyeceklerini söyleyerek, "Onların dönüşü olmadan zafer olmaz." dedi.

Etiketler : israil netanyahu başbakan istifa
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