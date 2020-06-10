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10 Haziran 2020 Çarşamba 00:49:00 - Güncelleme:10 Haziran 2020 Çarşamba 00:49:00

Tel Abyad'da SMO aracına bombalı saldırı

Kaynak: AA

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Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Tel Abyad ilçesinde, Suriye Milli Ordusuna (SMO) ait araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 3 SMO askeri yaralandı.

Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad'ın Suluk beldesi yolunda, SMO'ya ait araçta patlama meydana geldi.

Araç hareket halinde iken meydana gelen patlamada, 3 SMO askeri yaralandı.

Yaralanan askerler çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

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