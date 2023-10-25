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25 Ekim 2023 Çarşamba 13:56:00 - Güncelleme:25 Ekim 2023 Çarşamba 13:56:00

Tehdit gibi uyarı: Gazze'deki cinayeti o yönetiyor

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İran lideri Ali Hamaney, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını değerlendirdi. ABD'nin İsrail'in işlediği cinayetin suç ortağı olduğunu söyleye Hamaney, ABD'nin eli tüm mazlumların kanına bulaşmıştır. Gazze'deki cinayeti o yönetiyor." dedi. Hamaney, "Savaşçılar, harekete geçmeye hazır bir şekilde bekliyorlar." ifadesinde bulundu.

İran lideri Ali Hamaney, ABD'nin, İsrail'in Gazze'de işlediği cinayetlerin suç ortağı olduğunu söyledi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Hamaney, başkent Tahran'da yaptığı konuşmada, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını değerlendirdi.

Hamaney, "Bu olayda ABD, (İsrail'in işlediği) cinayetin bariz suç ortağıdır. ABD'nin eli tüm mazlumların kanına bulaşmıştır. Gazze'deki cinayeti o yönetiyor." dedi.

Batılı liderlerin Tel Aviv'i ziyaretlerinin ardında, İsrail'in dağılma ve yıkılma endişesinin bulunduğunu dile getiren Hamaney, Hamas'ın İsrail'e büyük bir darbe vurduğunu belirterek, İsrail yönetiminin Hamas'tan alamadığı intikamı, sivil halkı bombalayarak almaya çalıştığını vurguladı.

Gazze halkının sabrından övgüyle bahseden Hamaney, "Savaşçılar, harekete geçmeye hazır bir şekilde bekliyorlar. Moral ve motivasyonlarını ve hareket kabiliyetlerini korudular ve korumaya da devam edecekler." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Hamaney İran lideri İsrail saldırıları ABD suç ortağı Gazzedeki cinayet Savaşçılar harekete geçmeye hazır
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