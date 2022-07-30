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30 Temmuz 2022 Cumartesi 19:27:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2022 Cumartesi 20:21:00

Tebbun: Fransızca savaştan bize kalan ganimet, İngilizce ise dünya dili

Kaynak: AA

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Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, İngilizcenin bu yıl itibarıyla ülkesindeki ilkokullarda müfredatta yer alacağını belirterek, "Fransızca savaştan bize kalan ganimettir, İngilizce ise dünya dilidir” dedi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un yerel basın ve medya kuruluşlarına yaptığı açıklamalarından bazı kesitler, Cezayir Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

Haziran ayında ilan edilen İngilizcenin ilkokul müfredatına alınmasına ilişkin kararın ne zaman uygulanacağına dair soruya Tebbun, "Karar bu yılki eğitim öğretim yılında uygulanmaya başlayacak. Böylece Cezayir de dünyaya katılacak. Çünkü Fransızca savaştan bize kalan ganimettir, İngilizce ise dünya dilidir" dedi.

Politik ve kültürel literatürde çokça vurgulanan Fransızcanın savaş ganimeti olduğu şeklindeki söylem, Fransa'nın 1830 ila 1962 yılları arasında Cezayir'deki kanlı sömürgesine atıfta bulunmak için kullanılıyor.

45 MİLYONUN 15 MİLYONU FRANSIZCA KONUŞUYOR

Uluslararası Frankofoni Örgütü'nün 2022 raporuna göre, 45 milyon nüfuslu Cezayir'de yaklaşık 15 milyon kişi Fransızca konuşuyor.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, 19 Haziran'da ülke tarihinde ilk defa İngilizcenin yabancı dil olarak ilkokullarda öğretilmesi talimatı vermişti.

Son yıllarda, Cezayir'de parti ve derneklerden, küresel çapta bilim çevrelerinde en çok konuşulan dil olduğu gerekçesiyle İngilizcenin, eğitimin sisteminin ilk aşamasına konulması yönünde talepler artmaya başladı.

Arapçanın birinci, Berbericenin (Amaziğ Dili) ikinci resmi dil olduğu Cezayir'de, Fransızca da halk tarafından geniş bir şekilde kullanılıyor.

Etiketler : Abdülmecid Tebbun Cezayir Fransızca savaş
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