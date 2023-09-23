VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Filenin Sultanları, Fransa vizesi aldı
Afetzede kayısı üreticilerine 1 milyar liranın üzerinde hasar ödemesi gerçekleştirildi
"İki ülkenin enerji yatırımlarını başarı hikayesi olarak görmek istiyoruz"
Sıfır Atık Projesi'nin küreselleşmesi hız kazandı
"1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav 23-24 Aralık'ta gerçekleşecek"
Timsah ağzında insan cesediyle sokaklarda dolaştı
23 Eylül 2023 Cumartesi 13:38:00 - Güncelleme:23 Eylül 2023 Cumartesi 13:38:00

TDT Genel Sekreteri, Karabağ'ın "Azerbaycan'ın ve Türk dünyasının bir parçası" olduğunu söyledi

Kaynak: AA

ABONE OL

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, Karabağ'ın Azerbaycan egemenliğinde olduğunu belirterek, "Karabağ, tabii ki Azerbaycan'ın bir parçası, aynı zamanda da Türk dünyasının da bir parçası." dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, New York'ta gündeme dair sorularını yanıtladı.

Karabağ'daki sözde seçimlere ve Azerbaycan'ın 19 Eylül'de başlattığı antiterör operasyonuna yönelik soruyu yanıtlayan Ömüraliyev, Karabağ'ın Azerbaycan egemenliğinde olduğunu vurgulayarak, "Karabağ, tabii ki Azerbaycan'ın bir parçası, aynı zamanda da Türk dünyasının da bir parçası." ifadesini kullandı.

TDT Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na değinen Ömüraliyev, "Gündemimizdeki konulardan biri de BM Genel Kurulu gözlemci statüsüydü." bilgisini verdi.

Ömüraliyev, önceki New York ziyaretinde ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini hatırlatarak, bu ziyaretinde Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi ile görüştüğünü kaydetti.

Afrika Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) yetkilileriyle de bir araya geldiğini aktaran Ömüraliyev, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) ile yüksek düzeyli bir toplantıda yer aldığını söyledi.

Ömüraliyev, "Caspian Policy Center" isimli düşünce kuruluşunda düzenlenen bir etkinliğe konuşmacı olarak katıldığını belirterek, tüm buluşmalarda muhataplarını TDT'nin faaliyetleriyle ilgili bilgilendirdiğini ifade etti.

TDT ÜYESİ DEVLETLERİN GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILASI 1,2 TRİLYON DOLARA ULAŞTI

Teşkilatın sadece bölgesinde değil, dünya çapında faaliyet gösterdiğinin altını çizen Ömüraliyev, "Teşkilatımız daha fark edilir hale geliyor ve tüm taraflara ilgi gösteriyor." dedi.

Ömüraliyev, TDT üyesi Türk devletlerinin 170 milyonun üzerinde nüfusu olduğunu, ancak dünyadaki toplam Türk milletinin nüfusunun 300 milyonu aştığını vurgulayarak, TDT üye ülkelerinin gayrisafi yurt içi hasılasının 1,2 trilyon dolara ulaştığını kaydetti.

Üye ülkelerin enerji kaynakları bakımından zengin olduğunun altını çizen Ömüraliyev, ülkelerin birlikte güçlü olduğunu dile getirdi.

Ömüraliyev, gelecek nesillere karşı sorumlu olduklarına işaret ederek, "Ülkelerimiz tarihimizi, kültürümüzü, dilimizi korumak için beraber çalışıyor." ifadesini kullandı.

TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, sözlerini "Kazakistan'da düzenlenecek 10. TDT Zirvesi'nin önemli olduğunu" belirterek tamamladı.

Etiketler : türk devletleri teşkilatı karabağ azerbaycan türk dünyası
Romantik yaz akşamı

Romantik yaz akşamı
Cihangir'de terör estirdi

Cihangir'de terör estirdi
2. kez babalık sevinci yaşadı

2. kez babalık sevinci yaşadı
Kıyafet değil ses önemli

Kıyafet değil ses önemli
Şarkının başına gelmeyen kalmadı

Şarkının başına gelmeyen kalmadı
Şaşırtan itiraf: Saçlarını haftada bir yıkıyor

Şaşırtan itiraf: Saçlarını haftada bir yıkıyor
10 günde 35 bin kişiyle buluştu

10 günde 35 bin kişiyle buluştu
Yeni şarkı heyecanı

Yeni şarkı heyecanı
Tiyatro yapmak istiyor

Tiyatro yapmak istiyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX