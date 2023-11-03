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03 Kasım 2023 Cuma 15:55:00 - Güncelleme:03 Kasım 2023 Cuma 15:55:00

TDT Astana Bildirisi'nde Gazze Şeridi boyunca derhal ve engelsiz insani yardım sağlanması çağrısı

Kaynak: AA

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Türk Devletleri Teşkilatı Astana Bildirisi'nde, sivillerin korunması için derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze Şeridi boyunca derhal ve engelsiz insani yardım sağlanması çağrısında bulunuldu.

TDT Astana Bildirisi'nde, sivillerin korunması için derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze Şeridi boyunca derhal ve engelsiz insani yardım sağlanması çağrısında bulunuldu.

Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelerin liderleri, İsrail-Filistin çatışmasından ciddi endişe duyduklarını ve sivilleri hedef alan tüm saldırıları kınadıklarını bildirdi.

Etiketler : tdt astana bildirisi gazze şeridi insani yardım
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