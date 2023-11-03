TDT Astana Bildirisi'nde Gazze Şeridi boyunca derhal ve engelsiz insani yardım sağlanması çağrısı
Kaynak: AA
Türk Devletleri Teşkilatı Astana Bildirisi'nde, sivillerin korunması için derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze Şeridi boyunca derhal ve engelsiz insani yardım sağlanması çağrısında bulunuldu.
TDT Astana Bildirisi'nde, sivillerin korunması için derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze Şeridi boyunca derhal ve engelsiz insani yardım sağlanması çağrısında bulunuldu.
Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelerin liderleri, İsrail-Filistin çatışmasından ciddi endişe duyduklarını ve sivilleri hedef alan tüm saldırıları kınadıklarını bildirdi.
- İslam İşbirliği Teşkilatı hastaneyi hedef alan İsrail'i kınadı
- Gazze'deki Alman vatandaşları tahliye edildi
- İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Hizbullah lideri Nasrallah'a tehdit
- Gazze'de şiddetli çatışmalar yaşanıyor: Ölen İsrailli asker sayısı 25'e çıktı
- Putin'den Gazze açıklaması: "Yaşananlara üzülmeyenler taş kalplidir"
- İsrail'den geçici insani ateşkese ret