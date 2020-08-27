TCG İnebolu askeri gemisi Beyrut Limanı'nda

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27 Ağustos 2020 Perşembe 13:43:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2020 Perşembe 13:44:00

TCG İnebolu, Bangladeş donanmasına ait askeri gemi için Beyrut'a geldi

Kaynak: AA

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Türkiye'nin 'TCG İnebolu' askeri gemisi, Beyrut'ta meydana gelen patlamada hasar gören Bangladeş donanmasına ait korvet tipi askeri gemiyi Türkiye'ye götürmek üzere Lübnan'a geldi.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, büyükelçilik mensupları ile Beyrut Limanı'na demir atan TCG İnebolu'yu ziyaret etti.

Büyükelçi Çakıl, ziyaretin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "TCG İnebolu, 4 Ağustos tarihinde Beyrut'ta meydana gelen patlamada hasar gören Bangladeş donanmasına ait korvet tipi askeri gemiyi tamir için Türkiye'ye götürmek üzere geldi." dedi.

TCG İnebolu gemisindeki mürettebatın gemide oluşan hasarı denetleme çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Çakıl, denetleme çalışmalarının ardından geminin, TCG İnebolu tarafından çekilerek Türkiye'ye götürüleceğini kaydetti.

Büyükelçi Çakıl, Bangladeş askeri gemisinin Türkiye'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca onarılacağını belirtti.

- Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 182 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı ve onlarca kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

Lübnan resmi makamları, patlamaya saldırıdan ziyade "ihmalin yol açtığını" değerlendirmiş, bunun üzerine Lübnan sokağında sorumluların cezalandırılmasını talep eden protestolar yaşanmıştı.

Protestolar sonucunda, Lübnan Başbakanı Hassan Diyab hükümeti 10 Ağustos'ta istifa etmişti.

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