TBMM Başkanı Şentop: Türkiye olarak Körfez'de ve Ortadoğu'daki bütün ülkelerle diyaloğa ön şartsız olarak hazırız

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuveyt Dışişleri ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Ahmed Nasır El-Muhammed El-Sabah'ı kabul etti.

El-Sabah ve beraberindeki heyeti TBMM'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Şentop, Türkiye ve Kuveyt'in tarihten gelen köklü bağları olan iki dost ve kardeş ülke olduğunu, Kuveyt'in bu manada Türkiye için her zaman müstesna bir yeri olduğunu belirtti.

Meclis Başkanı Şentop, heyetin, Türkiye-Kuveyt İşbirliği için Ortak Komite'nin ikinci toplantısına katılmak üzere Türkiye'de bulunduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Ülkenizin de bölgede kuvvetli bir Meclis geleneği mevcut. Parlamentolarımız arasındaki yakın ilişkiler esasen bu tablonun güzel bir yansımasıdır. Parlamentolarımız arasındaki diyalog, bizler için ikili ilişkilerimizi daha da ileri taşımamızı sağlayan bir değerdir. Sayın Bakan, Kuveyt Meclis Başkanı değerli kardeşim Marzuk El Ganim'in geçen yıl ülkemizi ziyareti parlamentolar arası ilişkilerimiz bakımından bir dönüm noktası teşkil etmiştir. Sayın El Ganim ile farklı vesilelerle bir araya geliyor ve görüşüyoruz, istişarelerde bulunuyoruz. Birçok uluslararası toplantıda İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği ve Parlamentolar Arası Birlik'te yapıcı bir iş birliği ve dayanışma sergiliyoruz. Dışişleri bakanları olarak imzaladığınız ortak eylem planı da esasen parlamentolar arası ilişkilere atıfta bulunarak ilişkilerimizin bu boyutunu kuvvetlendirmektedir."

"Kuveyt'in samimi gayretlerini desteklemeye devam edeceğiz"

Şentop, dünyanın çok önemli dönemlerden geçtiğine, salgın sürecinin bütün toplumlar ve devletler bakımından zorlayıcı olabildiğine işaret ederek, bu zorlukların üstesinden gelinebilmesi için iş birliği ve dayanışmanın arttırılması gerektiği kanaatinin birçok ülkede daha fazla öne çıktığını dile getirdi.

Türkiye ve Kuveyt'in birçok alanda benzer tutum ve fikirleri benimsemiş iki kardeş ülke olduğunu söyleyen Şentop, ticaretten sanayiye, sağlıktan turizme her sektörde beraber çalışarak iki ülke toplumlarının refahı için yeni fırsatlar ortaya çıkarılması konusunda iradenin mevcut olduğunu vurguladı.

Mustafa Şentop, "Kuveyt'in ayrıca bölgede arabulucu rolüne ve meselelerin diyalog yoluyla çözümlenmesi bağlamındaki tutarlı yaklaşımına önem atfediyoruz. Bu çerçevede, Katar'a karşı Arap Dörtlüsü tarafından uygulanan haksız ablukanın sona erdirilmesinde ve diyaloğun yeniden tesisinde gösterdiğiniz gayretleri ve elde edilen başarılı neticeyi takdirle takip ediyoruz. Kaydedilen bu gelişmenin, Körfez bölgesinde yaşanan ihtilafın kapsamlı bir çözüme kavuşturulmasına yardımcı olmasını temenni ediyoruz. Kuveyt'in bu yöndeki samimi gayretlerini desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin, Körfez bölgesinin güvenlik ve istikrarını kendi güvenlik ve istikrarından ayrı görmediğini ifade eden Şentop, "Körfez'de ve Ortadoğu'da bütün kardeş ülkeler arasında geliştirilen güçlü diyalog; huzur ve istikrar bakımından tek çaredir. Türkiye olarak biz bölgedeki bütün ülkelerle diyaloğa ön şartsız olarak hazırız." dedi.

"Filistin davasında ilkeli tutumunuzu her zaman muhafaza ettiniz"

Mustafa Şentop, Kuveyt'li Bakan El-Sabah'ın, Filistin davasında da ilkeli tutumunu her zaman muhafaza ettiğini ve Türk halkının bu tutumu takdirle izlediğini belirterek, "İki devletli çözüm temelinde başkenti Doğu Kudüs ve coğrafi devamlılığı olan bağımsız bir Filistin devleti için uluslararası toplumun yeniden harekete geçirilmesi hedefiyle müşterek gayretlerimizi ilerletmeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Karşılıklı ziyaretlerle Türkiye ve Kuveyt'in ilişkilerine kazandırılan ivme ve uluslararası plandaki hızlı değişim karşısında Türkiye-Kuveyt dayanışmasının muhafaza edilmesi gerektiğini belirten Şentop, şunları kaydetti:

"Tabii özellikle yaşadığımız salgın süreci devletler bakımından sağlık siteminin sağlık altyapısının halk sağlığının genel anlamda stratejik önemini ortaya koydu. Eskiden sadece ekonomik durumu iyi olan silah gücü ve imkanları iyi olan devletler büyük devlet kabul edilirdi. Şimdi sağlık altyapısı da büyüklük ölçütü olarak kullanılacak. Tabii bu süreçte bazı ülkelerin ve devletlerinde gerçek yüzünü de görmüş olduk. 'Kul kullun ya'melu ala şakiletihi' (Herkes kendi mizaç ve karakterine göre iş yapar). Birbirlerinin sağlık malzemelerine el koyan, Fransa'nın parasını ödediği malzemeye el koyan ABD... Türkiye dünyada 156 ülkeye sağlık malzemesi yardımında bulundu. Tabii çok olduğu için değil ama bütün dünyaya, bütün halkları ve bütün devletleri düşündüğümüz için bunu göstermiş olduk. İnşallah salgın sonrası dünya, daha fazla iş birliğine önem veren insani ve ahlaki esasların daha ön planda olduğu bir dünya olacak."

Şentop, Türkiye'nin, hangi devletin yönetimi altında olursa olsun bu coğrafyada yaşayan insanları kardeşi olarak gördüğünün altını çizerek, "Sorunlarımızı bizim kendi aramızda görüşerek, kardeşçe yaklaşımlarla çözmemiz lazım. Biz bunları aramızda çözemezsek bölge ile alakası olmayan devletler burada gelip bu sorunların bir parçası haline dönüşebiliyorlar. Bu husustaki teşebbüslerinizin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Her yıl görüşülmesi, süreci destekleyecek"

Bakan El-Sabah ise kendisi, heyeti, Kuveyt Parlamentosu ve hükümeti adına Mustafa Şentop'a teşekkür etti.

İki ülke arasındaki ortak komitenin ikinci dönem toplantısı için Türkiye'de bulunduklarını anlatan El-Sabah, bütün alanlarda iki ülke arasındaki ilişkilerin daha ileriye götürülmesi açısından gerçekten önemli bir irade oluştuğunu söyledi.

El-Sabah, "İki ülke arasındaki ilişki gerçekten çok güzel bir zeminde ilerlemektedir. Bütün alanlarda ilişkilerimiz çok iyi bir düzeydedir. Bugün yapmış olduğumuz görüşmelerde ortaya çıkan en önemli sonuçlardan bir tanesi özellikle ticaret ve ekonomi alanında ilişkilerin daha da üst seviyeye çıkarılması açısından bir stratejik planın ortaya konulması ve beş yılda bir değişmesi olacaktır. Görüşmelerimizde bu ortak komitenin 2 yılda bir toplanması öngörülmüştü. Ancak artık her yıl görüşülmesi bu süreci destekleyecektir." diye konuştu.

Kuveyt'li Bakan El-Sabah, Kuveyt Meclis Başkanı Marzuk'un, TBMM Başkanı Şentop'a selamlarını ve ülkesine davet ettiğini de aktardı.