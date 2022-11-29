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29 Kasım 2022 Salı 18:36:00 - Güncelleme:29 Kasım 2022 Salı 18:36:00

TBMM Başkanı Şentop, Avusturyalı mevkidaşı Sobotka ile görüştü

Kaynak: AA

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avusturya ziyareti kapsamında Avusturya Ulusal Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka ile bir araya geldi.

Heyetler arası görüşmede konuşan Şentop, Avusturya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin bölge için de önemli olduğunu vurguladı.

Şentop, "Bölgemizde önemli krizler ortaya çıktı. Enerji ve tahıl krizinin dünyayı etkileyecek boyutta olduğunu görüyoruz. Böyle bir dönemde Türkiye'nin Avusturya ile çok daha yakın çalışması sadece ikili değil bölgemiz için de çok daha iyi olacaktır. Hükümetler arası çabaları biz de Parlamento olarak destekliyoruz." dedi.

Parlamenter diplomasinin böylesi kriz dönemlerinde öne çıktığını kaydeden Şentop, "Böyle arayış dönemlerinde parlamenter diplomasinin daha faydalı sonuçlar verdiğini görüyoruz. (Parlamenter diplomasi) Çözümsüzlüklerin arttığı, arayışların olduğu dönemlerde çok daha önemli hale geliyor." diye konuştu.

Şentop, dünyanın yeni sınamaların yaşandığı bir dönemden geçtiğini hatırlatarak, AB'nin genişleme politikasının uzatmalı üyelik sürecine olumlu katkı sağlaması temennisini dile getirdi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA TÜRKİYE'NİN ROLÜ

Türkiye'nin, Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili sürecin başından bu yana barış için çaba gösterdiğini belirten Şentop, şunları söyledi:

"Öncelikle ateşin sönmesi, savaşın durması önemli. Tahıl sorununun çözülmesi, süresinin uzatılması çok önemli gelişmeler. Esirlerin mübadelesi de çok önemliydi. Ayrıca Rusya ile muhtelif görüşmeler konusunda Türkiye'nin arabulucu, kolaylaştırıcı rolü devam ediyor. Çok boyutlu uluslararası bir denklem. Yine de Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda ateşkesin sağlanması ve kalıcı barışın sağlanması için çalışmaya devam ediyor, devam edecek. İki ülkeyle de diyalog kanallarını açık tutmak gerekiyor. Türkiye de başka ülkeler gibi diyalog kapısını kapatsaydı tahıl koridorunun açılması mümkün olmayacaktı."

Şentop, "Uluslararası hukuka bağlılık konusunda herkesin tekrar düşünmesi gerekiyor" diyerek, şu değerlendirmede bulundu:

"NATO'nun ve AB'nin, stratejik kararları vermekte geciktiğini, ihmalkar davrandığını düşünüyorum. Ukrayna konusunda daha fazla inisiyatif alınıp kararlar verilebilirdi. Stratejik kararların daha rasyonel ve vaktinde verilmesi gerekir."

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ

Şentop, Türkiye- AB ilişkileri konusunda da uyarıda bulunarak, "(Türkiye-AB ilişkilerini)Avrupa'ya ve AB'ye zerrece katkısı olmayan iki küçük ülkenin politikalarına teslim etmek hatadır. Bu ilişkileri, iki küçük ülkenin kaprisiyle stratejik karar süreçlerini heba etmemek önemli." dedi.

SOBOTKA'DAN TAZİYE MESAJI

Avusturya Meclis Başkanı Wolfgang Sobotka ise Şentop'a Türkiye'de meydana gelen terör saldırısından duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Sobotka ayrıca Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili arabuluculuk girişimlerini takdirle izlediklerini belirtti.

Görüşmede ayrıca, Avusturya'da yaşayan Türk toplumunun yaşadığı sorunlar ve Avrupa'da artan yabancı düşmanlığı, ayrımcılık ve ırkçılık ile mücadele edilmesi için karşılıklı olarak nelerin yapılabileceği müzakere edildi.

Etiketler : avusturya meclis şentop türkiye
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