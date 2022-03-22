22 Mart 2022 Salı 22:10:00 - Güncelleme:22 Mart 2022 Salı 22:10:00
Tayvan'da 6,6 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA
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Tayvan'ın güneydoğusu açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 6,6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Hualien kentinin 70 kilometre güneyi olduğunu duyurdu.
USGS, depremin yerin 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.
Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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