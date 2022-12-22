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22 Aralık 2022 Perşembe 10:30:00 - Güncelleme:22 Aralık 2022 Perşembe 10:30:00

Tayvan'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kaynak: AA

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Tayvan'da 5,2 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi.

Meteoroloji Bürosu Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, merkez üssü Tayvan Adası'nın güneydoğu kıyısındaki Taitung şehrinin 28,8 kilometre açığı olan depremin, deniz tabanının 7,2 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

Açıklamada, 5,2 büyüklüğündeki depremin yol açtığı sarsıntının, Taitung'un yanı sıra güneyde Kaohsiung şehri ve çevresinde de hissedildiği ifade edildi.

Depremde, henüz can kaybı veya maddi hasar bildirilmedi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi ise depremin büyüklüğünü 4,8 olarak açıkladı.

Tayvan'da, 18 Eylül'de, Taitung şehrinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde 1 kişi yaşamını yitirmiş, 164 kişi yaralanmıştı.

Etiketler : tayvan deprem sarsıntı
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