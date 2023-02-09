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09 Şubat 2023 Perşembe 10:45:00 - Güncelleme:09 Şubat 2023 Perşembe 10:45:00

Tayvan hükümeti yetkilileri, bir maaşlarını afet yardımı için Türkiye'ye bağışlayacak

Kaynak: AA

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Tayvan lideri Tsai Ing-wen, "20 yıl önce, (Tayvan depreminde), Türkiye bize ilk yardım elini uzatan ülke oldu. Şimdi biz bu iyiliğe karşılık veriyoruz." dedi.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen ve üst düzey hükümet yetkililerinin, bir maaşlarını, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından yürütülen afet çalışmalarına destek için bağışlayacağı bildirildi.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Tsai'nin yanı sıra, Başkan Yardımcısı Lai Ching-te, Başbakan Chen Chien-jen ve Başbakan Yardımcısı Cheng Wen-tsan de bir maaşlarını afet yardımına bağışlamayı taahhüt etti.

Tayvan hükümeti daha önce 2 milyon dolar nakit yardımda bulunurken, Tayvan halkı da hükümetin bağış için açtığı hesaplara şu ana dek 340 bin dolardan fazla katkı sağladı.

Tayvan, ayrıca 130 kişiden oluşan iki arama kurtarma ekibini Türkiye'de göndermişti. 40 kişilik ilk ekip afet bölgesi Adıyaman'da çalışmalarına başlarken 90 kişilik ikinci ekibin de onlara katılması bekleniyor.

"TÜRKİYE'NİN 20 YIL ÖNCE BİZE YAPTIĞI İYİLİĞE KARŞILIK VERİYORUZ"

Tayvan lideri Tsai, Türkiye'ye ulaşan ilk ekiple yaptığı video konferans görüşmesinde, Türkiye'nin, 1999'da yaşanan depremde Tayvan'a arama kurtarma ekibi gönderen ilk ülke olduğuna dikkati çekerek "20 yıl önce, (Tayvan depreminde), Türkiye bize ilk yardım elini uzatan ülke oldu. Şimdi biz bu iyiliğe karşılık veriyoruz." dedi.

Kurtarma ekibindeki görevliler, Türkiye'ye 1999'da yaptığı yardım için teşekkür ederek tüm kaynakları ve imkanlarıyla yardıma hazır olduklarını vurguladı.

Etiketler : tayvan maaş afet yardımı türkiye deprem

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