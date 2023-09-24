Tayvan: Çin Tayvan Boğazı yakınlarında askeri tatbikat düzenledi

Bakanlığın, sosyal paylaşım sitesi X'teki hesabından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Çin Halk Kurtuluş Ordusuna (ÇHKO) ait hava araçları ve kara birliklerinin hareketliliğinin tespit edildiği belirtildi.

Tayvan Boğazı'na açılan bölgedeki askeri hareketliliğin "tatbikat" olduğu ileri sürülen açıklamada, Tayvan silahlı kuvvetlerinin "durumu yakından izlediği" kaydedildi.

Çin ordusunun geçen hafta Batı Pasifik'te, Şandong uçak gemisinin katıldığı askeri tatbikat düzenlediği öne sürülmüş, o hafta içinde Tayvan çevresinde rekor sayıda askeri hava aracı ve gemi tespit edilmişti.

Tayvan Savunma Bakanlığı, 18 Eylül'de Ada çevresinde Çin'e ait 103 askeri hava aracının tespit edildiğini, bunlardan 40'ının, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan "orta çizgiyi" geçtiğini ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)" ilan ettiği sahada uçtuğunu bildirmişti.

Bu, o güne dek Ada çevresinde "bir günde tespit edilen en fazla sayıdaki uçuş" olarak kayıtlara geçmişti.

Çin ordusu, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ağustos 2022'de Tayvan'ı ziyaretinin ardından Ada çevresindeki askeri devriye faaliyetlerini ve ADIZ ile Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını geçtiği uçuşları düzenli hale getirmişti.

Tayvan Adası'nı topraklarının parçası, Tayvan Boğazı'nı da kara suları olarak gören Çin, Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanımını dışlamayacağını vurguluyor.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.