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08 Eylül 2022 Perşembe 20:15:00 - Güncelleme:08 Eylül 2022 Perşembe 20:15:00

Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 44 savaş uçağı, 1 askeri dron ve 7 gemi görüldü

Kaynak: AA

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Tayvan Savunma Bakanlığı, gün içinde Ada çevresinde Çin'e ait 44 savaş uçağı, 1 askeri dron ve 7 savaş gemisinin görüldüğünü duyurdu.

Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, uçaklardan 18'inin ve "TB-001" tipi dronun, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattının doğusuna, 6 uçağın ise Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" (ADIZ) ilan ettiği yerin güneybatısına uçtuğu belirtildi.

Açıklamada Ada çevresinde tespit edilen 44 savaş uçağı, 1 dron ve 7 geminin, elektronik takip vasıtaları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendiği kaydedildi.

Uçuşların ve gemi devriyelerinin, ABD Temsilciler Meclisi üyesi Stephanie Murphy başkanlığındaki 8 kişilik Kongre heyetinin Ada'ya yaptığı ziyarete denk gelmesi dikkati çekti. Heyet, ziyaret kapsamında bugün Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile görüştü.

PELOSİ'NİN ZİYARETİ VE TIRMANAN ASKERİ GERİLİM

Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin geçen ay başındaki ziyaretinin ardından Tayvan çevresindeki askeri devriye faaliyetlerini ve Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari "orta çizgi"yi geçtiği uçuşları artırdığı gözleniyor.

Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Ziyaret, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekmişti.

Çin ordusu, ziyaretin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlar başlatmış, 7 gün süren tatbikatlar Ada'nın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler, Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.

Ordu sözcüsü, 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin 2-3 Ağustos'taki ziyaretinden bu yana Demokrat Partili Massachusetts Senatörü Ed Markey başkanlığında 5 kişilik bir heyet, Indiana eyaleti Valisi Eric J. Holcomb, Cumhuriyetçi Partili Tennessee Senatörü Marsha Blackburn, Arizona eyaleti Valisi Doug Ducey ve son olarak da Temsilciler Meclisi üyesi Stephanie Murphy öncülüğündeki 8 kişilik heyet Tayvan'ı ziyaret etti.

Pekin, "tek Çin ilkesini" vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesini şart koşuyor.

Etiketler : Tayvan Savunma Bakanlığı çin Pekin
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