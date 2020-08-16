Tayland'da hükümet karşıtlarından protesto

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta hükümet ve monarşi karşıtı yaklaşık 10 bin kişi sokağa indi. Çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu protestocular, Başbakan Prayut Chan-o-cha ve kraliyet ailesi aleyhinde sloganlar atarken, ellerinde “Diktatörlüğü yık, demokrasi ile uzun yaşa” ve "İfade özgürlüğü insan haklarındandır" yazılı pankartlar taşıdılar. Göstericiler, muhaliflere yönelik baskıların durdurulması, anayasanın yeniden yazılması ve parlamentonun alt meclisinin dağıtılması çağrısında bulundu. Göstericiler, ayrıca anayasal monarşiye tepki göstererek, yeni reformlar yapılmasını talep ettiler. Protestolar sırasında geniş güvenlik önlemleri alınırken, yaklaşık 600 polis görev aldı.

Öte yandan Tayland’da monarşi kutsal kabul ediliyor. Majeste Yasası kapsamında monarşiye karşı yapılan hakaretler için 3 ile 15 yıl arasında hapis cezası talep edilebiliyor.