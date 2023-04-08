Ülkesinin Türkiye'deki depremzedeler için seferber olduğunu söyledi

Tayland Büyükelçisi Sugondhabhirom, ülkesinin Türkiye'deki depremzedeler için seferber olduğunu söyledi

Tayland'daki Müslüman toplumunun en yüksek idari otoritesi Tayland Şeyhülislam Ofisi yetkililerini ağırlayan Sugondhabhirom, bu ziyareti ve Türkiye'deki ramazana ilişkin izlenimlerini anlattı.

Tayland Şeyhülislam Ofisini, Tayland hükümeti ve Tayland halkının desteklediğini kaydeden Sugondhabhirom, Ofisten bir heyetin, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen bölgedeki çalışmalara devam etmek için Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Tayland'ın, depremlerin hemen ardından Kraliyet ailesinden devlet kurumlarına, özel şirketlerden orduya, sanatçılardan Taylandlı Müslümanlara kadar toplumun her kesiminden insanların Türk halkına yardım etmek için harekete geçtiğine vurgu yapan Sugondhabhirom, "Kalbimiz ve aklımız Türk dostlarımızla beraber." ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN EN KISA ZAMANDA TEKRAR TOPARLANACAĞINA EMİNİZ"



Sugondhabhirom, Tayland hükümetinin arama kurtarma ekipleri ve yardım malzemeleri gönderdiğini hatırlatarak Şeyhülislam Ofisinin de bağış topladığını ve bunu Türkiye'deki vakıflar aracılığıyla depremzedelere ulaştırdığını kaydetti.

Tayland'dan gelen heyetin, konteyner ve yardım malzemeleriyle deprem bölgesine gideceğini ifade eden Sugondhabhirom, heyetin ayrıca, depremzedeler için iftar programı planladıklarını söyledi.

Sugondhabhirom, "Taylandlılar Türk halkıyla beraber ve Türkiye'nin en kısa zamanda tekrar toparlanacağına eminiz." dedi.

TAYLAND'DA "RAMAZAN DAVULU" GELENEĞİ



Tayland'daki ramazan ayı geleneklerine değinen Büyükelçi, ülkesindeki en büyük ikinci dini topluluğun Müslümanlardan oluştuğunu belirterek "Tayland'ın yaklaşık yüzde 10'u Müslüman. Tayland'ın çoğunluğu Budist. Ancak hepimiz barış içerisinde bir arada yaşıyoruz." diye konuştu.

Sugondhabhirom, Türkiye'de olduğu gibi ülkesinde de ramazan davulu geleneğinin yaşatıldığına dikkati çekerek Taylandlı Müslümanların hep birlikte iftar yaptığını söyledi.

Ülkesindeki Ramazan Bayramı atmosferini anlatan Sugondhabhirom, "Buraya oldukça benzer bir şekilde, Ramazan Bayramı, Taylandlı Müslümanlar için oldukça coşkulu geçiyor." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Sugondhabhirom, Türkiye'de ramazan atmosferini "oldukça etkileyici" bulduğunu belirterek "Bu yıl benim Türkiye'deki ikinci ramazanım. Geçen yıl Taylandlı Müslümanları elçiliğimize davet ederek burada iftar yaptık. Bu yıl da aynı şekilde buluşmayı düşünüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"GÜLLACI GERÇEKTEN ÇOK SEVDİM"



Bu ramazanda AK Parti'nin düzenlediği iftar programına katıldığını kaydeden Sugondhabhirom, "Özellikle bir tatlıyı çok sevdim. Özellikle ramazan ayında sofraları süsleyen güllacı gerçekten çok sevdim. Bu yıl yeme fırsatı bulamadım ancak tekrar yemek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Büyükelçi Sugondhabhirom, öte yandan her ramazanda Tayland hükümetinin ülkedeki tüm İslam ülkelerinin diplomatlarının davet edildiği bir iftar düzenlediğini belirtti.

Tayland Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai'nin de benzer şekilde Bangkok'taki İslam Merkezi ile bir iftara ev sahipliği yaptığını kaydeden Büyükelçi, Müslüman ve Budistlerin bu iftarda bir araya geldiğini aktardı.