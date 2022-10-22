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22 Ekim 2022 Cumartesi 00:00:00 - Güncelleme:22 Ekim 2022 Cumartesi 00:04:00

Tatar: Türkiye'nin duruşu hepimize güç vermektedir

Kaynak: AA

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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "1974 öncesinde başlayan savunma sanayisine yönelik alınan tedbirler ve yeni çalışmalar çok önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin duruşu hepimize güç vermektedir ve barışın da teminatıdır. Çünkü caydırıcı bir güçtür" açıklamasını yaptı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "1974 öncesinde başlayan savunma sanayisine yönelik alınan tedbirler ve yeni çalışmalar çok önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin duruşu hepimize güç vermektedir ve barışın da teminatıdır. Çünkü caydırıcı bir güçtür" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Tatar, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı ve Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sami Tüfekçi ile Aselsan-Havelsan ULAK A.Ş. Genel Müdürü Zafer Orhan'ı kabul etti.

Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türkü'nün özgürlüğe kavuşmasıyla Kıbrıs'ta yeni bir dönemin başladığını belirterek, Doğu Akdeniz'de bir Türk devleti olarak ulusal çıkarlarının korunması ve sürdürülmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bütün bunların başarılmasının, yapılan projelere bağlı olduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, "1974 öncesinde başlayan savunma sanayisine yönelik alınan tedbirler ve yeni çalışmalar çok önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin duruşu hepimize güç vermektedir ve barışın da teminatıdır. Çünkü caydırıcı bir güçtür. Biz burada yıllardan beri büyük bir mücadele içerisindeyiz. KKTC'de, farklı ürünlerin daha fazla değer görmesi ve sanayi sektörüne kadar gidecek bir kalkınma süreciyle KKTC, büyük bir aşama kaydetmiştir. Kıbrıs Türk halkı da kendi geleceğini tayin etme hakkına sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Tatar, Anadolu'nun kopmaz bir parçası olarak özgürce bu topraklarda var olabilmenin kendileri için önemli olduğuna vurgu yaptı.

Etiketler : KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Türkiye
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