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Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe BM'de sergilenecek
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14 Eylül 2021 Salı 22:15:00 - Güncelleme:14 Eylül 2021 Salı 22:15:00

Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe BM'de sergilenecek

Kaynak: TRT Haber

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Dünyanın bilinen en eski ve en büyük inanç merkezi Göbeklitepe'deki dikilitaşın kopyası, Birleşmiş Milletler binasının bahçesinde sergilenecek. Açılışa BM Genel Kurulu için New York'a gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

Tarihin akışını değiştiren 'sıfır noktası'...

Dünyanın bilinen en eski ve en büyük inanç merkezi olan Göbeklitepe, Birleşmiş Milletler'in bahçesine taşınıyor.

DİKİLİTAŞ KALICI OLARAK SERGİLENECEK

Haberi AK Parti sözcüsü Ömer Çelik verdi.

"Göbeklitepe'de bulunan P18 Dikilitaşı'nın küçültümüş bir kopyası Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Birleşmiş Milletler binasının bahçesinde kalıcı olarak sergilenmeye başlanacak. Bu eserin Birleşmiş Milletler bahçesinde sergilenecek olması Anadolu'nun dünya için insanlık için ne kadar büyük bir merkez olduğunun bir kez daha ilamı olacaktır."

TÖRENE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DA KATILACAK

Replikanın açılışı BM Genel Kurulu nedeniyle New York'a gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle yapılacak.

Dikilitaşın replikası yarı oranında küçültüldü. Orijinalinde de kullanılan ve "Şanlıurfa taşı" olarak bilinen kireç taşından yapıldı.

O replika Birleşmiş Milletler yerleşkesinde sergilenen ikinci "Antik Dönem Anadolu" eseri olacak.

Etiketler : Ömer Çelik ak parti BM Genel Kurul
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