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Tarihi Mostar Köprüsü'nün "Hırvat kültürel mirası" olarak gösterilmesine tepki
11 Ocak 2024 Perşembe 14:53:00 - Güncelleme:11 Ocak 2024 Perşembe 14:53:00

Tarihi Mostar Köprüsü'nün "Hırvat kültürel mirası" olarak gösterilmesine tepki

Kaynak: AA

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Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi Hırvatistanlı Zeljana Zovko'nun, Mostar Köprüsü'nün de aralarında bulunduğu bazı tarihi yapıları Bosna Hersek ve Hırvatistan'ın somut tarihi mirası olarak sunması tepkilere yol açtı.

Brüksel'deki AP'de, Bosna Hersek ve Hırvatistan'ın somut ve somut olmayan tarihi mirasıyla ilgili sergi açacağını belirten Zovko'nun paylaştığı duyurunun afişinde Mostar Köprüsü de yer aldı.

Mostar şehrinin Bosna Hersek'te 1992-1995'de yaşanan savaşta belediye başkanı olan Safet Orucevic, yaptığı açıklamada, Zovko'nun paylaşımına tepki göstererek, Mostar Köprüsü'nün Hırvat değil dünya kültür mirası olduğunu belirtti.

Mostar Barış ve Çok Etnikli İşbirliği Merkezi Müdürü de olan Orucevic, Mostar Köprüsü'nün Hırvat mirası olarak gösterilmesini provokasyon şeklinde değerlendirerek, "Hırvatların o zamanlar benim şehrimde sahip olduğu tek kültürel miras, vatandaşlar için toplama kampları, masum insanların öldürülmesi, tecavüz, Mostar Köprüsü'nün yıkılması, eski şehrin tahrip edilmesi hatta tüm bunların Hırvat ordusunun kameralarına kaydedilmesidir. Mostar Köprüsü'nün yeniden inşasına öncülük eden Boşnaklardı." ifadesini kullandı.

Öte yandan Orucevic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015'te Zovko'ya verilen "Barış Mimarı" ödülünü de iptal edip, geri isteyeceklerini söyledi.

Mostarlı gazeteci Faruk Kajtaz ise Mostar Köprüsü'nün Hırvat kültürel mirası olarak gösterilmesine Bosna Hersek devletinin tepki vermesi gerektiğini aktardı.

Kajtaz, Zovko'nun bu girişimine daha önce tepki gösterilmesini ve bundan sonra çıkacak tüm anlaşmazlıkları Bosna Hersek'in çözmesi gerektiğini de ifade etti.

2004'TE YENİDEN İNŞA EDİLEN KÖPRÜ 2005'TE UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ'NE ALINDI

Savaşta Hırvat Savunma Konseyine (HVO) bağlı topçu birliklerinin, 8 Kasım 1993'te başlattığı yoğun top atışlarına dayanamayan Mostar Köprüsü, bir gün sonra saat 10.16'da yıkıldı. Köprünün yıkılma anları video olarak da kaydedildi.

Ayakta kaldığı asırlar boyunca farklı kültür ve medeniyetleri birbirine bağlayan köprünün yıkılması, Bosna'daki savaşta dünya kamuoyunun en fazla tepkisini çeken olaylardan biri oldu.

Türkiye'nin de aralarından bulunduğu bazı ülke ve uluslararası kuruluşların desteğiyle aslına uygun yeniden inşa edilen Mostar Köprüsü, 2004'te görkemli törenle açıldı.

Mostar Köprüsü, iki yakasına uzanan eski Mostar şehriyle 2005'te UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne eklendi.

Etiketler : mostar köprüsü bosna hersek hırvat kültürel miras
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