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Tarih netleşti! İsveç NATO'nun 32'nci üyesi olacak
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06 Mart 2024 Çarşamba 18:26:00 - Güncelleme:06 Mart 2024 Çarşamba 18:26:00

Tarih netleşti! İsveç NATO'nun 32'nci üyesi olacak

Kaynak: AA

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18 Mayıs 2022'de NATO'ya üyelik başvurusu yapan İsveç, 11 Mart'ta NATO'nun 32'nci üyesi olarak İttifak'a resmen katılacak.

İsveç, 11 Mart'ta NATO'nun 32'nci üyesi olarak İttifak'a resmen katılacak.

AA'da yer verilen habere göre, İsveç basınında yer alan bilgilere göre, İsveç'in üyeliği için 11 Mart'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında resmi tören düzenlenecek.

İsveç bayrağı, NATO karargahına çekilecek. Böylece İsveç, İttifak'ın 32'nci üyesi olacak.

Macaristan Ulusal Meclisi, İsveç'in NATO'ya katılımını 26 Şubat'ta onaylamış, böylece tüm müttefiklerin onay süreci tamamlanmıştı.

İsveç, 18 Mayıs 2022'de NATO'ya üyelik başvurusu yapmıştı.

Etiketler : isveç nato katılım üye
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